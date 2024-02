Tragedia a Balestrate: giovane di 20 anni ucciso in rissa mortale in discoteca

Un altro episodio di violenza scuote Palermo mentre le indagini si susseguono

La notte scorsa, un giovane di 20 anni, Francesco Bacchi, è stato tragicamente ucciso in una rissa che è iniziata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo, ed è poi proseguita all'esterno del locale. La vittima sarebbe stata colpita a morte durante la rissa, con un colpo alla testa che ha avuto conseguenze fatali.

La Procura di Palermo, sotto la direzione di Maurizio de Lucia, ha incaricato i carabinieri della compagnia di Partinico di condurre le indagini. Attualmente, stanno interrogando i testimoni e analizzando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza del locale per identificare i responsabili di questo tragico episodio.

Francesco Bacchi è deceduto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Civico di Partinico. Questo è purtroppo solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza che hanno colpito i locali notturni di Palermo e della sua provincia. L'ultimo episodio simile risale al 21 dicembre scorso, quando Rosolino Celesia, ex giocatore di calcio di 22 anni, è stato ucciso con colpi di pistola davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, in seguito a una rissa.

Inoltre, va menzionato che un giovane di 17 anni si è autoaccusato dell'omicidio e si trova attualmente in carcere, insieme al fratello maggiorenne, in relazione all'omicidio di Celesia.

La vittima, Francesco Bacchi, era il figlio di Benedetto Nini Bacchi, noto per essere coinvolto nell'indagine antimafia "Game Over," conosciuto come il re delle scommesse online. La rissa sembra essere iniziata all'interno del locale e poi si è trasferita all'esterno, forse nel tentativo di separare due persone coinvolte in un litigio, secondo quanto riportato dai testimoni sui social media.

L'indagine dei carabinieri è ancora in corso per comprendere i dettagli di come è avvenuto l'omicidio. Si ritiene che il giovane sia stato colpito violentemente al viso durante la lite e successivamente abbattuto con diversi calci alla testa. Attualmente, il corpo della vittima si trova alla camera mortuaria dell'ospedale di Partinico.

Il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha espresso la sua costernazione per l'ennesima notte di violenza e ha sottolineato che alcuni giovani frequentano le discoteche non solo per divertirsi ma anche per provocare risse. Ha evidenziato il problema dell'uso di alcolici e droghe all'esterno dei locali, portati da chi arriva da fuori per trascorrere la serata, e ha sottolineato che questo mix può scatenare episodi di violenza. Ha dichiarato che il paese è accogliente e che si è lavorato duramente per il suo sviluppo, ma notizie come queste distruggono anni di lavoro e creano situazioni difficili da controllare.

È importante sottolineare che nel 2022, sempre a Balestrate, si era verificato un altro omicidio durante una rissa, quando Vincenzo Trovato, 22 anni, perse la vita in circostanze simili.