Tragedia in Calabria: bimbo di due anni muore improvvisamente a Cropani Marina

Una mattina di Capodanno segnata dalla morte inaspettata di un bambino mentre giocava in famiglia.

CROPANI MARINA - Gli accertamenti sono in corso per comprendere le cause del decesso.

Una tragedia si è verificata nella provincia di Catanzaro nella mattina di Capodanno. Un bambino di due anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava in casa con la sua famiglia. L'incidente è avvenuto a Cropani Marina, un centro nella provincia di Catanzaro. Secondo le prime informazioni, il piccolo aveva appena fatto colazione e si era messo a giocare, quando si è improvvisamente accasciato. I soccorsi sono stati chiamati prontamente.

Sul luogo dell'incidente sono giunti un'ambulanza del servizio sanitario 118, i carabinieri e un elisoccorso, ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare. Il bambino viveva nel centro ionico con sua madre, di nazionalità nigeriana, e aveva altri due fratellini. La comunità locale è stata profondamente scossa dall'accaduto e si è immediatamente stretta attorno alla famiglia. Attualmente, le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per determinare le cause del decesso, anche se al momento non si esclude la possibilità di un problema cardiaco. (Immagine archivio