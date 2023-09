Tragedia in Calabria: scontro mortale sulla Statale Ionio-Tirreno, tre vittime tra cui una bambina

Tragedia in Calabria: tre vittime, tra cui una bambina, in un terribile incidente frontale vicino a Melicucco

Una notizia devastante giunge dalla Calabria, dove un incidente stradale ha causato la morte di tre persone, tra cui una bambina di nome Maya Teramo, che non aveva ancora compiuto quattro anni. L'incidente è avvenuto in serata sulla superstrada Ionio Tirreno, proprio all'altezza di Melicucco, nel reggino.

Nel tragico impatto, che coinvolgeva una BMW e una Giulietta Alfa Romeo, hanno perso la vita una donna di 37 anni, Antonella Campennì, e un uomo di 39 anni, Domenico Politi.

Tra i feriti vi è la sorella gemella di Maya, che è stata trasportata inizialmente all'ospedale di Polistena. A causa della gravità delle sue condizioni, è stata poi trasferita presso una struttura medica più specializzata a Messina. Sono stati operati sia il padre di Maya, Domenico Teramo, 39 anni, che la madre, Valentina Crudo, 30 anni.

Per quanto riguarda la madre, sembra che ci sia la possibilità di un suo eventuale trasferimento in un diverso centro medico. La famiglia Teramo, originaria di San Calogero (Vibo Valentia) ma attualmente residente in un comune della zona milanese, stava rientrando in paese dopo aver trascorso del tempo a visitare le cascate di Bivongi, come parte di una comitiva che comprendeva anche la donna purtroppo deceduta.