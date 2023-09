Tragedia a Castrovillari: 16enne muore in un terribile schianto in moto contro un palo

Sedicenne muore andando a sbattere in moto contro un palo. La disgrazia a Castrovillari, inutile l'intervento dei medici

CASTROVILLARI, 21 LUG. - Un sedicenne, Giuseppe Pugliese, è morto a Castrovillari dopo essersi schiantato contro un palo della luce a bordo della sua moto.

Il ragazzo, ieri sera, mentre transitava su via del Cerviero, nelle vicinanze del Tribunale, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto 125 sulla quale era in sella ed ha sbandato finendo contro un palo della luce.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure poi, visto le gravissime condizioni in cui versava, è intervenuto anche l'elisoccorso. Soccorsi purtroppo risultati vani. Il sedicenne, a causa della lesioni riportate nell'impatto, non ce l'ha fatta.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castrovillari. (Ansa).