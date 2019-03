Tragedia in famiglia. Omicidio a Reggio Calabria: padre accoltellato dal figlio

REGGIO CALABRIA, 24 MARZO - Oggi pomeriggio a Reggio Calabria, in una palazzina nei pressi del Cedir, si e' consumato un probabile omicidio in ambito familiare. La vittima è Domenico Bova di 59 anni. L'uomo e' stato probabilmente come descritto dall'Agi secondo indiscrezioni è stato colpito con numerose coltellate dal figlio Simone, 28enne, che ha riportato alcune ferite alla mano. Sono intervenuti sul posto gli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno tratto in arresto il 28enne.

Seguono aggiornamenti