Tragedia nel milanese: coniugi ligure e calabrese trovati morti in un sconcertante caso di omicidio-suicidio. Tutti i dettagli

Una storia segnata dal disagio mentale: la donna ligure colpisce il marito calabrese prima di suicidarsi, sconvolgendo la comunità di corbetta

Coniugi trovati morti nel Milanese in un tragico caso di ipotesi di omicidio-suicidio. La donna era di origini liguri, mentre il marito proveniva dalla Calabria ed entrambi avevano rispettivamente 47 e 54 anni.

La terribile tragedia si è svolta nel loro appartamento situato in via Piave, nella zona di Milano. I corpi senza vita sono stati scoperti nel tardo pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, che erano stati allertati dal servizio di emergenza 118. È stato il figlio della coppia, un giovane di 24 anni, a fare questa scoperta straziante nella camera da letto dei genitori. Entrambi i coniugi presentavano ferite da arma da taglio.

Grazie alle indagini condotte dalla Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano, sembra che l'ipotesi più probabile sia quella di un omicidio-suicidio. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna, una casalinga di 47 anni originaria della Liguria, abbia inflitto diverse coltellate al marito, che probabilmente era sorpreso nel sonno.

Successivamente, la donna si sarebbe suicidata usando la stessa arma, che è stata rinvenuta vicino al suo corpo dagli inquirenti. Ulteriori verifiche sono in corso, ma le prime informazioni suggeriscono che la donna soffriva di problemi psichici. Secondo alcune testimonianze di parenti, avrebbe tentato il suicidio in passato, l'ultima volta circa due anni fa, e aveva ricevuto cure presso l'ospedale di Magenta, nelle vicinanze di Milano.

Purtroppo, il marito, un muratore originario della Calabria, sembra non abbia avuto la possibilità di difendersi o reagire all'aggressione, che è avvenuta presumibilmente mentre stava dormendo.

Il figlio di 24 anni stava alloggiando temporaneamente a casa dei genitori per lavori di ristrutturazione in corso nel suo appartamento. La coppia aveva anche una figlia, che tuttavia non viveva a Corbetta.

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha espresso profonda commozione per l'evento tragico e ha chiesto alla comunità di rispettare la privacy della famiglia colpita da questa immensa sofferenza, invitando tutti a dedicare una preghiera. (Ansa)