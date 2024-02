Tragedia a Ravenna: Mamma si getta con la figlia di 6 anni, la bambina perde la vita

Un drammatico incidente sconvolge la città, mentre la madre viene trasportata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena

RAVENNA, 08 GEN. - In una tragica vicenda avvenuta oggi a Ravenna, una donna di 41 anni si è gettata da un piano elevato di una palazzina, portando con sé la sua figlia di sei anni, che purtroppo è deceduta nel tragico incidente.

La madre è stata prontamente soccorsa e trasportata in condizioni gravi all'ospedale Bufalini di Cesena dal servizio di emergenza 118. Nel terribile volo è stato coinvolto anche un cane, un meticcio nero, che ha perso la vita nell'impatto. L'incidente è avvenuto in via Dradi, nelle vicinanze del centro cittadino, e sembra che la donna abbia utilizzato una struttura esterna per scendere dal palazzo. Le forze dell'ordine, in particolare la Polizia, sono intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente.

Da quanto trapelato dalle prime informazioni, il marito della donna era presente in casa al momento dell'accaduto, ma non si è accorto di nulla. Sono state le Volanti della polizia a informarlo dopo aver scoperto i corpi. La squadra mobile della Questura ravennate è intervenuta per indagare sulla tragedia.

Una vicina di casa ha raccontato di aver udito le grida della bambina implorare la madre di non compiere l'atto disperato. Poi, la donna si è gettata portando con sé la piccola da un piano elevato, che sembra essere stato il nono o l'ottavo, di un edificio di Ravenna. È da notare che la facciata dell'edificio era circondata da una impalcatura dovuta ai lavori del Superbonus al 110%. Il tonfo della caduta è stato udito anche dagli abitanti del palazzo di fronte. Gli operai che stavano lavorando nel cantiere sono stati quelli a scoprire i corpi e a dare l'allarme alle autorità competenti. (Ansa)