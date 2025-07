Tragedia sul lavoro a Napoli: tre operai morti dopo la caduta da un montacarichi al Vomero

Tempo di lettura: ~2 min

Grave incidente in un cantiere edile in via San Giacomo dei Capri

Tre operai hanno perso la vita questa mattina a Napoli in un tragico incidente sul lavoro, avvenuto in un cantiere edile nel quartiere Vomero. I tre lavoratori, tutti di nazionalità italiana e di circa 50 anni, stavano effettuando interventi di ristrutturazione su un edificio di sei piani in via San Giacomo dei Capri.

I fatti: crolla il montacarichi, operai precipitano da venti metri

L’incidente si è verificato intorno alle ore 9:40. I tre operai si trovavano su un montacarichi con cestello utilizzato per raggiungere il tetto dello stabile, dove erano impegnati nei lavori di rifacimento. Secondo una prima ricostruzione, il montacarichi si sarebbe ribaltato a causa di un possibile cedimento strutturale, facendo precipitare i tre da un'altezza di circa 20 metri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, che hanno potuto solo constatare il decesso dei lavoratori. Le autorità hanno avviato indagini approfondite per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro: interviene la Filca-Cisl

La notizia ha suscitato grande dolore e sgomento tra i sindacati e l'intera comunità. La Filca-Cisl, tramite il segretario generale aggiunto Ottavio De Luca e il segretario regionale campano Massimo Sannino, ha espresso il proprio cordoglio:

“È una tragedia inaccettabile. Tre famiglie non vedranno più tornare a casa i loro cari, morti mentre svolgevano il proprio lavoro. Come sempre, la Filca-Cisl si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario e garantirà il pieno supporto ai familiari delle vittime.”

Una tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri

Questo drammatico episodio rilancia con forza il tema della sicurezza nei cantieri edili, ancora troppo spesso trascurata. Incidenti di questo tipo, purtroppo, continuano a verificarsi nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione. La speranza è che, anche grazie all'azione dei sindacati e delle istituzioni, venga fatta piena luce sull'accaduto e si adottino misure più stringenti per prevenire nuove tragedie.

