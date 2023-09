Trapani in fiamme: evacuazione della Tonnara di Scopello e ripristino dei voli a Birgi

Sicilia in Fiamme: evacuazione turistica a Scopello e riapertura aeroporto Birgi

Riaperto l'aeroporto di Birgi l'incendio, che si è sviluppato nelle campagne di Trapani, ha raggiunto la pista e causato la sospensione dei voli per 4 ore. 200 turisti salvati via mare nella Riserva dello Zingaro

Dalle ore 19.30 di ieri l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo dopo 4 ore di stop a causa degli incendi. "È stata anche oggi una giornata fortemente impegnativa per lo scalo - afferma Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi -, di una stagione inaudita che ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni per combattere gli incendi estivi che mettono a rischio l'incolumità delle persone e l'economia di un territorio e della stessa regione".

Airgest aveva disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell'aeroporto di Trapani Birgi a causa dell'un incendio che si era sviluppato nelle campagne circostanti, lato mare, e che era propagato all'interno dell'area aeroportuale lato pista.

Evacuata anche la Tonnara di Scopello

Un incendio che sta interessando anche la nota località balneare, frazione del comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I turisti vengono portati in salvo via mare. Sul posto la Protezione civile con due elicotteri e un canadair per cercare di domare le fiamme.

"Stiamo evacuando circa 200 persone", ha detto il dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, Salvatore Cocina -. Sono decine gli incendi che stanno interessando la Provincia di Trapani. La situazione più grave a Scopello. Ma il fronte degli incendi è ampio. Roghi si registrano anche nel Palermitano, nell'Agrigentino, dappertutto in Sicilia. Sono in contatto continuo con il presidente della Regione, Renato Schifani, che segue la situazione".

Tra i turisti evacuati, circa 50 persone via mare sono state condotte con mezzi della Capitaneria di porto dalla Tonnara di Scopello al Porto di Castellamare del Golfo.