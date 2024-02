Trentunenne arrestato a Lamezia Terme con Cocaina, Marijuana e Contanti

Carabinieri sequestrano sostanze stupefacenti e denaro in un'operazione di controllo del territorio

LAMEZIA TERME, 28 DIC. - Un trentunenne è stato arrestato in flagranza a Lamezia Terme con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana, insieme a una somma in contanti di 1.400 euro.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia, che conoscevano già il trentunenne per precedenti con le forze dell'ordine, hanno effettuato l'arresto durante i loro servizi di controllo del territorio. Sono stati insospettiti da alcuni movimenti sospetti di persone e veicoli nelle zone non illuminate dei parcheggi della città.

Durante una perquisizione personale, i militari hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta all'interno dell'auto in cui l'uomo si trovava. In particolare, sono stati sequestrati 27,5 grammi di cocaina, suddivisa in 26 dosi, 82 grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Inoltre, è stata rinvenuta una somma di denaro pari a 1.400 euro, che si ritiene essere il provento dell'attività di spaccio del detenuto.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto custodia delle autorità competenti.