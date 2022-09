Operazione "Amici in Comune". Turbate gare adeguamento sismico scuole, arrestato sindaco

Turbate gare adeguamento sismico scuole, arrestato sindaco. Provvedimenti cautelari eseguiti da Gdf nel cosentino

PAOLA, 13 MAG - Il sindaco di Praia a Mare (Cosenza) Antonio Praticò e un funzionario dello stesso comune sono stati arrestati e posti ai domiciliari nel corso dell'operazione "Amici in Comune" condotta dai finanzieri della Tenenza di Scalea che hanno anche eseguito 9 misure interdittive nei confronti dell'ex sindaco di un altro comune, imprenditori e funzionari emesse dal gip su richiesta del procuratore di Paola Pierpaolo Bruni.



Sarebbero emerse condotte poste in essere da pubblici ufficiali in concorso con imprenditori e professionisti che avrebbero determinato collusioni e turbative d'asta anche su gare per l'adeguamento sismico di scuole.

In aggiornamento

Nel corso dell'operazione sono anche state eseguite perquisizioni sia in varie zone della Calabria sia in Campania. I particolari dell'indagine saranno illustrati dal procuratore Paola Pierpaolo Bruni, dal comandante regionale Calabria della Guardia di finanza gen. Guido Mario Geremia e dal comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza col. Danilo Nastasi, nel corso di una conferenza stampa che si terrà in diretta su piattaforma streaming, alle ore 11.00. (Ansa)