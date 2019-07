Incidente in Turchia: 25 turisti feriti

ISTANBUL, 24 LUGLIO - Un bus, su cui viaggiavano turisti polacchi, russi e norvegesi è uscito di strada e si è ribaltato, provocando il ferimento di almeno 25 persone.

L'incidente è avvenuto ieri nei pressi di Kemer, nella provincia di Antalya. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona, e secondo fonti locali, due persone verserebbero in gravi condizioni. Le cause dell’incidente non sono state ancora appurate.













Fonte immagine: Swissinfo.ch