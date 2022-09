Turchia, durante l'atterraggio aereo si spezza in 3 pezzi all’aeroporto di Istanbul (Video)

ISTANBUL 5 FEB - Un aereo è uscito di pista all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, il secondo della città, e si è spezzato in due. Secondo le prime informazioni che giungono dal Paese, non è ancora chiaro se ci siano vittime o feriti. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio.



Il traffico nello scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso e tutti i voli in arrivo sono stati dirottati verso lo scalo principale cittadino, il Grande Aeroporto di Istanbul.





Seguono aggiornamenti