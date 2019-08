Turista morto, oggi l'autopsia sul corpo francese Simon Gautier deceduto per dissanguamento

SALERNO, 20 AGOSTO - Restano tanti interrogativi nel caso di Simon Gautier, il 27enne francese morto dopo essere caduto in un burrone nel Cilento. Oggi l'autopsia, che dovrebbe confermare come il giovane sia deceduto per dissanguamento circa 40 minuti dopo la caduta. A chiarire e ricostruire la vicenda sarà la Procura di Vallo della Lucania, che ha aperto un'inchiesta.