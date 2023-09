US Catanzaro. C’è l’ok della commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi per l’uso del “Ceravolo”

L’US Catanzaro 1929 ha ricevuto, questa mattina, comunicazione ufficiale della delibera con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha accolto “l’istanza presentata dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. per l’utilizzo dello Stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro per la stagione sportiva 2023/2024”.

La società giallorossa, preso atto di tale decisione, ringrazia la Figc e la Lega B per la collaborazione dimostrata, certa che dal prossimo mercoledì i tifosi del Catanzaro potranno assistere alle gare interne della propria squadra del cuore nello storico stadio “Ceravolo”.