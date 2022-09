Vaticano: domani mucche, pecore e maiali in Piazza San Pietro

Vaticano: domani mucche, pecore e maiali in Piazza S.Pietro. La 'fattoria' di Aia e Coldiretti per festa Sant'Antonio Abate

ROMA. CITTÀ' DEL VATICANO, 16 GEN - Per Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, arrivano domani in Piazza San Pietro a Roma mucche, asini, pecore, maiali, capre, cavalli, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione dagli allevatori italiani, che da tutta la Penisola sbarcano nella Capitale per iniziativa dell'Associazione italiana Allevatori (Aia) e della Coldiretti.



Dalle 9.30 in Piazza San Pietro per la tradizionale benedizione insieme a cani e gatti saranno presenti gli animali della fattoria che popolano le campagne nazionali: dalla mucca Chianina a quella Marchigiana, dal maiale calvo alla capra grigia ciociara, dalla gallina Livornese Bianca alla maculata Ancona, dalla pecora Sopravvissana, dall'asino Ragusano al cavallo agricolo italiano. Per l'occasione sarà divulgato lo studio "Fattoria 2020" con gli ultimi dati sulla situazione di tutto quel patrimonio vivente di animali che hanno fatto la storia dell'Italia dal punto di vista economico e sociale, caratterizzando sia i ricchi territori della pianura che le aree di montagna più marginali e svantaggiate.