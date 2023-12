VI edizione Sguardi a Sud: il 5 novembre, a Mendicino va in scena "Ulisse on the road"

Sotto la magistrale direzione artistica di Mario Massaro, il palcoscenico di "Sguardi a Sud", la rassegna di teatro contemporaneo sapientemente curata dalla compagnia Porta Cenere, si prepara ad ospitare uno spettacolo che promette di toccare le corde più profonde dell'animo umano: "Ulisse On The Road". In scena domenica 5 novembre (ore 18), presso il Teatro comunale di Mendicino, questa pièce teatrale ci ricorda che la vera avventura sta negli incontri che facciamo e nelle relazioni che costruiamo lungo il nostro cammino, nelle ferite che subiamo e nella nostra inarrestabile capacità di rinascita.

Nel cuore di una notte stellata, tra le onde che cullano le barche dei pescatori, il palcoscenico si trasforma in un mondo di magia e avventura, pronto a catturare il cuore e l'immaginazione degli spettatori. Quattro figure si stagliano contro l'oscurità della notte: Ulisse, Penelope, Circe e Poseidone. Sono loro i protagonisti di "Ulisse On The Road", uno spettacolo coinvolgente portato in scena dalla brillante creatività di Katia Colica, con un cast d'eccezione composto da Americo Melchionda nel ruolo di Ulisse, Kristina Mravcova nelle vesti di Penelope, Maria Milasi che incarna la misteriosa Circe e Andrea Puglisi nei panni di Poseidone, con la regia di Maria Milasi. Una produzione delle Officine Jonike Arti che trasporterà il pubblico in un mondo di miti e leggende, di dei e mortali, di sogni e realtà. Un racconto intriso di avventura e riflessione.

La storia di Ulisse è nota a tutti: un viaggio epico attraverso mari tempestosi, avventure straordinarie e mostri leggendari. Ma questa produzione teatrale getta una nuova luce sul re di Itaca. Il suo viaggio è molto più che una semplice traversata del mare: è un percorso interiore costellato da insidie e tentazioni. Penelope, devota moglie di Ulisse, incarna la pazienza e la fede in un amore duraturo. Circe, al contrario, è una maga eccentrica e ribelle, una figura enigmatica che sfida le leggi del mondo degli dèi. Poseidone, dio del mare, è un personaggio istrionico e graffiante, desideroso di vendetta per le imprese audaci di Ulisse.

Nel suo monologo d'apertura, il protagonista riflette sulle scommesse degli dèi e sul destino degli uomini, pedine di una scacchiera divina. Questa pièce teatrale non offre soluzioni semplici, ma pone domande importanti sulle relazioni umane, sul significato del viaggio e sulle sfide che ciascuno di noi deve affrontare.

L'autrice Katia Colica spiega: «In questo testo ho voluto raccontare l’individualità delle visioni, così il viaggio assume una sembianza interiore; diventando opportunità, ma anche ferita aperta da sanare. I personaggi, dei e umani, cadono nel tranello dell’attesa di cambiamento che li porta a guardarsi dentro, finalmente, senza barriere».

Con una rappresentazione vivace e dinamica, "Ulisse On The Road" mescola ironia e dramma, creando un'esperienza teatrale sorprendente.

Con questa nuova produzione, "Sguardi a Sud" dimostra ancora una volta come il teatro possa superare i confini della rappresentazione artistica e diventare uno strumento di impatto sociale e culturale. Attraverso opere teatrali innovative, questa rassegna si immerge nelle complesse sfaccettature dell'essere umano, sollevando questioni importanti e promuovendo la riflessione critica. Con il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, "Sguardi a Sud" è come un faro che risplende nella notte culturale, attraendo una vasta gamma di appassionati. In un mondo spesso frenetico e disconnesso, rappresenta un'opportunità per fermarsi, riflettere e immergersi nell'arte teatrale che scuote e ispira.

Il direttore artistico di Sguardi a Sud Mario Massaro: «La nostra rassegna di teatro contemporaneo sta creando un vortice di emozioni inarrestabile. "Ulisse on the road" vi porterà in un mondo di miti, magia e umanità, ma soprattutto vi condurrà alla scoperta di voi stessi. Non perdete questa straordinaria produzione teatrale che vi farà riflettere sul significato del viaggio, sulle sfide che incontriamo e sugli incontri che cambiano la nostra vita».

Denise Ubbriaco