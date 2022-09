Vigili del Fuoco. Corso di formazione speleo alpino fluviale (SAF avanzato) (Foto e Video)

CATANZARO, 28 MAG - Si è concluso in data odierna il corso di formazione SAF Avanzato che i Vigili del Fuoco hanno tenuto in Calabria.



Il corso, che ha avuto inizio il 10 maggio u.s., si è svolto per la prima settimana, di parte teorica e addestrativa al castello di manovra, presso il Centro Polifunzionale Regionale Vigili del Fuoco di Lamezia Terme (CZ), successivamente dal 17 maggio i corsisti sono stati trasferiti nel comune di Canolo in provincia di Reggio Calabria per gli addestramenti in parete.



Al corso ha preso parte personale Vigili del Fuoco in servizio presso i Comandi della Calabria oltre ad alcuni discenti provenienti dai comandi di Brindisi, L'Aquila, La Spezia, Monza Brianza e Trapani per un totale di 20 unità.



Grazie all’impegno profuso dagli istruttori Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del fuoco della Direzione Puglia e dei Comandi di Bari, Bergamo, Brindisi, La Spezia, Napoli e Reggio Calabria, il corso ha avuto buon esito e da domani ulteriori 20 unità vigilfuoco potranno essere impegnati ad effettuare, in tutta sicurezza, interventi di tipo SAF.



Incrementare le conoscenze e la formazione del personale permette di garantire ai Vigili del fuoco un livello sempre maggiore di sicurezza nei numerosi scenari in cui sono chiamati ad intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Arch. Antonino Costantino