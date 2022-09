Viola prescrizioni e pratica pesca in area protetta, denuncia. Sub individuato dai Cc a Pizzo, altri controlli nel vibonese

PIZZO (VV), 20 MAR - Era impegnato in una battuta di pesca subacquea nelle vicinanze del lungomare di Pizzo in un'area protetta ma è stato scoperto dai Cc. Un uomo è stato denunciato per la violazione dell'articolo 650 del Decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul contrasto al coronavirus e per pesca di frodo esercitata in area protetta.



I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, hanno individuato in località Marina un soggetto che stava effettuando, nei pressi del lungomare, attività di pesca subacquea. Nella stessa giornata si sono registrate una serie di denunce anche a Vibo Marina e a Vibo Valentia nei confronti di diverse persone in giro privi di documenti, con false attestazioni o senza alcuna giustificazione valida.