Voto a 16 anni, sì di Giuseppe Conte, Di Maio e Zingaretti Letta, 'proposta fatta anche dalla Lega

ROMA 1 OTTOBRE - Sì di Conte, Di Maio e Zingaretti alla proposta di Enrico Letta del voto ai 16enni. 'Più utile che si faccia in Parlamento', dice Conte. 'Lo diciamo da sempre. Per noi i giovani vanno ascoltati, non sono choosy, viziati o gretini', fa eco il capo del M5s. 'Ora è tempo!', dice il segretario del Pd. Letta ricorda: la Lega presentò una proposta in questo senso nel 2015.