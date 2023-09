Vvf: salvataggio in elicottero lungo il sentiero Samo-Montalto

Alle ore 16.45 circa la SO115 del Comando di Reggio Calabria veniva allertata dal 118 per una persona colta da malore durante una escursione lungo il sentiero turistico Samo-Montalto. Contattata la guida a capo del gruppo di escursionisti per acquisire informazioni più dettagliate, si inviava la squadra del distaccamento di Bianco e si allertava contestualmente il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco del reparto volodi Catania. Raggiunto il punto dove era situato il malcapitato, le unità dei vigili del fuoco di Bianco congiuntamente al personale del Suem118 prestavano i primi soccorsi.

Alle ore 18.25 circa il malcapitato, imbarellato e posto in sicurezza, veniva verricellato a bordo dell'elicottero Drago VF146 che lo trasportava all’aeroporto dello Stretto dove veniva affidato all’ambulanza del 118 fatta giungere dal GOM di Reggio Calabria per il successivo trasferimento in ospedale.