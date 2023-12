Dal Xmas Tour di Toys Center a Cosenza, i doni per i bambini dei reparti pediatrici e oncologici dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza SS. Annunziata.

Dal Xmas Tour di Toys Center a Cosenza, i doni per i bambini dei reparti pediatrici e oncologici dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza SS. Annunziata.

Inaugurata oggi alla presenza di Francesco Alessandro Caruso, Sindaco di Cosenza, una due giorni dedicata al divertimento di bambini e famiglie

Cosenza, 18 novembre 2023 - Cosenza ha accolto con grande entusiasmo l’arrivo della settima tappa del XMas tour nazionale di Toys Center. Una due giorni (18-19 novembre) in Piazza Kennedy all’insegna della magia del Natale, tra i racconti delle tradizioni delle Feste e tanti giochi per coinvolgere i bambini e le loro famiglie.

Anche il sindaco Francesco Alessandro Caruso ha voluto salutare l’iniziativa. Da subito il Comune ha sostenuto l’arrivo del tour, confermando l’attenzione sempre maggiore che l’amministrazione dimostra verso il mondo dei più piccoli.

“Una giornata positiva non solo per i tanti bambini che hanno partecipato a questa iniziativa, ma anche per l’Amministrazione Comunale. - afferma il sindaco - La sinergia che si è creata con Toys Center ha infatti portato alla creazione di nuovi progetti futuri”.

Il primo cittadino ha infatti accolto l’iniziativa di Toys Center, e così la piazza del Comune di Cosenza per Natale si animerà di giochi grazie alla catena di giocattoli preferita dai bambini. E non solo, un Babbo Natale donerà giocattoli ai bambini dei reparti pediatrici e oncologici dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza SS. Annunziata.

“Perché la gioia e la magia del Natale devono arrivare a tutti i bambini” – ricorda Domenico Moretto, Chief Executive Officer Ca.RE Srl, Società Controllata e Coordinata da PRG Retail Group.





Nella foto (da sinistra a destra):

Domenico Moretto, Chief Executive Officer Ca.RE Srl, Società Controllata e Coordinata da PRG Retail Group

Francesco Alessandro Caruso, Sindaco di Cosenza

Clara Mentasti, Marketing Manager Toys Center, PRG Retail Group