Emergenza Coronavirus. Zaia, anticipo aperture al 27 Aprile? Colao d'accordo con noi

VENEZIA, 23 APR - "E' il dottor Colao che è d'accordo con noi, mi permetto una battuta". Lo ha detto il presidente del veneto Luca Zaia, rispondendo ai giornalisti sulla posizione del veneto riguardo all'ipotesi di anticipo di riapertura al 27 aprile per alcune filiere, che sarebbe stata avanzata dal coordinatore del comitato scientifico del Governo.



"L'abbiamo detto più volte che noi siam pronti. Il tema è che noi non abbiamo la potestà giuridica per provvedere. Se potessi fare delle ordinanze provvederei,con tutte le sicurezze del caso

"Tanto è vero che noi abbiamo già depositato il nostro piano, lo abbiamo fatto osservare dalle parti sociali e del mondo imprenditoriale. Noi siamo pronti, fermo restando che stiamo attendendo la decisione", ha concluso. Zaia.