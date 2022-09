Zuccatelli si é dimesso

CATANZARO, 16 NOVEMBRE 2020- Arrivano conferme da Roma, Giuseppe Zuccatelli si sarebbe dimesso dal ruolo di Commissario alla sanità calabrese, nomina arrivata dopo la sconvolgente performance televisiva del Generale Saverio Cotticelli al programma televisivo "Titolo V". Dopo giorni in cui il nome di Gino Strada era avanzato prepotentemente, stamane Zuccatelli aveva parlato di un possibile passo indietro qualora il Ministro della Salute lo avesse chiamato.

E cosí é stato, il Ministro dopo aver sentito il Governo ha chiamato Giuseppe Zuccatelli, comunicando che il ruolo di Conmissario non sarà suo. Questa sera ci sarà un Consiglio dei Ministri, dal quale uscirà il nome del nuovo Commissario.

Nelle ultime 48 ore i social e le piazze avevano richiesto a gran voce la destituzione di Zuccatelli, anche in seguito a dei servizi televisivi in cui erano emerse delle situazioni piuttosto grottesche. Ieri sera anche su La7 la richiesta precisa del Senatore e Presidente Antimafia Nicola Morra, che aveva anche lasciato trapelare la volontà del gruppo parlamentare calabrese di non votare il Decreto Calabria. A questo punto si attende solo il nome del successore di Cotticelli e Zuccatelli, dopo che ieri, lo stesso fondatore di Emergency, aveva scritto un lungo post affermando di essere disposto a lavorare per la Calabria, ma da medico e non da soggetto di una parte politica. In mattinata anche altri Deputati 5 Stelle e di Leu avevano richiesto un cambio di passo. I calabresi avranno il loro Commissario?