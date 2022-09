2° divisione & Cif9: ecco chi va ai Play-Off

Ultima giornata di regular season che ha regalato sorprese, sia in Seconda Divisione che in CIF9. Ecco come sarà il cammino verso Silver Bowl e Nine Bowl.

Vittorie, sconfitte, gioie, rimpianti, polemiche…quando finisce la regular season, in qualunque campionato, sono tante le emozioni che travolgono i protagonisti, dentro e fuori dal campo e la loro intensità è direttamente proporzionale all’impegno, alla passione e agli sforzi che si sono profusi. Ma questo è lo sport e, inevitabilmente, il verdetto del campo va accettato, digerito, metabolizzato, cercando comunque e sempre di trarre insegnamenti utili per andare avanti. Sia che si vinca, sia che si perda.

In una stagione tanto difficile, la Fidaf è orgogliosa di essere riuscita a mettere in campo tutti i propri campionati e adesso, prima di affrontare la strada per le finali, vuole ringraziare TUTTE le squadre che hanno deciso di parteciparvi, onorando l’impegno fino in fondo e consentendo ai propri atleti di allenarsi e giocare in sicurezza.

Fatto questo doveroso preambolo, veniamo a quanto successo nel weekend e alle sorprese che hanno rivoluzionato in parte la classifica e gli accoppiamenti dei Play Off.

In Seconda Divisione è beffa Hogs Reggio Emilia: la bella vittoria contro le Aquile Ferrara non basta loro per andare avanti perché, un po’ a sorpresa, all’ultima giornata è arrivata la prima sconfitta stagionale dei Vipers Modena, battuti in esterna dai Bengals Brescia per 17 a 0 e bresciani che, dunque, meritatamente salgono al quarto posto nel ranking nazionale, eliminando di fatto Reggio Emilia. Acciuffano i Play Off, malgrado la seconda sconfitta consecutiva (di misura) i Daemons Cernusco: i Lions Bergamo vincono per 41 a 39 una partita dominata sin dalle prime battute e fino all’ultimo quarto, ma poi

magistralmente recuperata da Cernusco fino all’ennesimo finale al cardiopalma di stagione, che precipita i Daemons al settimo posto del ranking ma consente loro di mantenere vivo il sogno Silver Bowl grazie alla miglior differenza punti negli scontri diretti.

Grazie alla vittoria sui Pirates Savona, riesce la qualificazione ai Red Jackets Sarzana, che superano i Reapers Torino, battuti senza discussione nel derby dai Giaguari. Tutto facile e come da pronostico anche per i Mastini Verona, anch’essi a valanga nel derby contro i Redskins. Continua la crescita tecnica dei Frogs Legnano, che hanno affrontato la capolista Skorpions Varese a testa alta, unica consolazione di una stagione che, però, termina qui con un ruolino di marcia privo di vittorie. Per chiudere il bilancio del weekend, complimenti ai Sentinels Isonzo, che si aggiudicano la sfida contro Venezia per 20 a 13, davanti al proprio pubblico e chiudono così la stagione al terzo posto (condiviso con i Redskins), con 2 vittorie e 4 sconfitte.

In CIF9, vincono contro i Guelfi Neri Firenze e passano ai Play Off i Trappers Cecina, con un Dayan Almeida in formato ‘de luxe’ a fare la differenza. Missione compiuta anche per gli Angels Pesaro, grazie ad un perentorio 41 a 14 ai danni dei Nuovi Grifoni Perugia. Niente da fare per la Legio XIII che, in trasferta a Cagliari, perde 37 a 9 contro dei convincenti Crusaders ed è costretta a cedere il passo in virtù della differenza punti negli scontri diretti. Senza se e senza ma la vittoria dei Leoni Basiliano contro i 29ers Alto Livenza, dei Predatori GdT contro i Wolverines Piacenza e degli Elephants Catania contro i Mida Achei Crotone. Riesce il colpaccio agli Hammers MB, che battono la capolista del Girone G, i Blitz Balangero e salgono al #7 del ranking nazionale. Confermano il pronostico anche i Mad Bulls Barletta, che chiudono una perfect regular season battendo i Briganti 82 Napoli e consolidando la seconda posizione nel ranking.

Risultati:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 9

Aquile Ferrara vs Hogs Reggio Emilia 0-32

Bengals Brescia vs Vipers Modena 17-0

Redskins Verona vs Mastini Verona 6-49

Frogs Legnano vs Skorpions Varese 10-24

Pirates Savona vs Red Jackets Sarzana 15-29

Daemons Cernusco vs Lions Bergamo 39-41

Giaguari Torino vs Reapers Torino 42-0

Ranking Seconda Divisione

#1 Varese Skorpions

#2 Torino Giaguari

#3 Verona Mastini

#4 Modena Vipers

#5 Brescia Bengals

#6 Padova Saints

#7 Cernusco sul Naviglio Daemons

#8 Sarzana Red Jackets

Approfondimenti sul sito di Seconda Divisione: https://2divisione.fidaf.org/

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 8

Trappers Cecina vs Guelfi Neri Firenze 40-20

Predatori GdT vs Wolverines Piacenza 42-14

Crusaders Cagliari vs Legio XIII Roma 37-9

29ers Alto Livenza vs Leoni Basiliano 19-42

Angels Pesaro vs Nuovi Grifoni Track & Football Perugia 41-14

Blitz Balangero vs Hammers Monza Brianza 22-25

Mida Achei Crotone vs Elephants Catania 12-47

Briganti 82 Napoli vs Mad Bulls Barletta 14-31

Ranking CIF9 – Trofeo Paolo Crosti

#1 Leoni Basiliano

#2 Mad Bulls Barletta

#3 Pretoriani Roma

#4 Roosters Romagna

#5 Giants Bolzano

#6 Elephants Catania

#7 Blitz Balangero

#8 Predatori GdT

#9 Trappers Cecina

#10 Angels Pesaro

#11 Rams Milano

#12 Hurricanes Vicenza

#13 Cavaliers Castelfranco

#14 Hammers Monza Brianza

#15 Briganti 82 Napoli

#16 Doves Bologna

Approfondimenti sul sito del CIF9: https://www.terzadivisione.com/

In allegato: Tabelloni Play Off

Ph. Credits: @Nando Marzano