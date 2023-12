Premier Giorgia Meloni e il 70° anniversario di Eni: una visione strategica per il futuro energetico dell'Italia. Video

Dal Miracolo economico alla transizione ecologica: come Eni e il Governo italiano stanno modellando il futuro energetico del paese"

In un video messaggio, il Premier Giorgia Meloni ha condiviso i suoi pensieri in occasione del 70° anniversario di Eni, una delle più grandi aziende energetiche italiane. Meloni ha sottolineato l'importanza di Eni nella storia economica e industriale dell'Italia e ha discusso delle sfide e delle opportunità future nel settore energetico.

La storia di Eni e l'Italia

Meloni ha iniziato il suo discorso ricordando come Eni sia nata nel 1953, in un periodo in cui l'Italia stava ancora cercando di riprendersi dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ha evidenziato come Eni sia stata una parte fondamentale del miracolo economico italiano, fornendo energia a prezzi competitivi e riducendo la dipendenza del paese da fonti energetiche esterne.

La Visione di Enrico Mattei

Secondo Meloni, Enrico Mattei, il fondatore di Eni, è stato un visionario che ha capito l'importanza di avere una fonte energetica nazionale. Ha sottolineato come Mattei abbia utilizzato il metano della Pianura Padana per fornire energia al triangolo industriale del Nord Italia, contribuendo così a rendere l'Italia una potenza economica globale.

Sfide attuali e future

Meloni ha poi parlato della crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, sottolineando come questa possa diventare un'opportunità per l'Italia. Ha proposto che l'Italia potrebbe diventare un hub naturale di approvvigionamento energetico per l'Europa, in particolare attraverso partenariati con l'Africa e il Mediterraneo.

Transizione ecologica

Un altro punto chiave del discorso è stata la transizione ecologica. Meloni ha sottolineato l'importanza di utilizzare tutte le tecnologie disponibili, dalle rinnovabili al gas, dai biocarburanti all'idrogeno, per rendere la transizione sia ecologicamente sostenibile che economicamente vantaggiosa.

Meloni ha concluso il suo messaggio elogiando il duro lavoro e la dedizione dei dipendenti di Eni, sottolineando come l'azienda sia stata un punto di riferimento per l'Italia nei momenti buoni e cattivi. Ha assicurato che il governo italiano sarà sempre al fianco di Eni nel servire gli interessi nazionali.

In sintesi, il messaggio del Premier Giorgia Meloni è stato un omaggio alla storia e all'importanza di Eni, con uno sguardo alle sfide e alle opportunità che il futuro riserva nel campo energetico.

Di seguito il video integrale del premier Giorgia Meloni