A Procida la due giorni europea del FEAMP

Regione e Ministero per la sostenibilità a mare. Gli interventi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca a Procida. Piazza Marina Grande, venerdì 1°dicembre ore 10:00 convegno «La cura del mare», sabato 2 dicembre ore 12:00 cooking show

Se vogliamo salvare il mare, dobbiamo mangiarlo. Tutto. È il claim del progetto «Il futuro NELLA tradizione» sviluppato dal Comune di Procida, nell’ambito delle misure di supporto al comparto pesca, promosse dalla Regione Campania e dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) che verranno presentate a Procida in Piazza Marina Grande, venerdì 1°dicembre alle 10:00, durante il convegno «La cura del mare», mentre sabato 2 dicembre alle 12:00, è previsto il cooking show con menù degustazione di antiche ricette di mare rinnovate e riproposte dagli chef dell’isola.

Due gli ambiti di intervento, per altrettanti provvedimenti: rispettivamente la misura 1.43 che, in linea con gli obiettivi del Programma Operativo FEAMP Campania 2014/2020, si impegna a ridurre l’impatto ambientale (microplastiche a mare) legato all’utilizzo di cassette in polistirolo attraverso l’acquisto di casse a rendere e la misura 5.68 che sviluppa azioni di promozione culturale e commerciale del prodotto locale a miglio zero e il più diversificato possibile – per non concentrare lo sforzo di pesca su poche specie ittiche che rischiano di essere portare al limite della sopravvivenza e preservare la biodiversità – con spot televisivi e radiofonici e un documentario.

Ufficio Stampa – Simona Pasquale/EsseCcì Scripts

