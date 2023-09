Acqua non potabile: frazioni di Vibo ricevono acqua minerale a Triparni, Bivona e Longobardi. Tutti i dettagli

Situazione Critica: acqua non potabile nelle frazioni di Vibo - distribuita acqua minerale a Triparni, Bivona e Longobardi

L'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ha reso noto, con un comunicato, che "a seguito dell'ordinanza di non potabilità dell'acqua nelle frazioni di Triparni, Longobardi e Bivona, sono state messe a disposizione dei residenti delle tre frazioni casse di acqua minerale".

La consegna della prima fornitura è cominciata oggi pomeriggio.

A Triparni, dalle 15.30 alle 17.30, nell'oratorio della parrocchia di San Nicola.

A Bivona, dalle 17.30 alle 19.30, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, ed a Longobardi, dalle 15.30 alle 17.30, nel centro per anziani.

"Siamo in attesa - ha detto il sindaco, Maria Limardo - delle analisi di verifica nei punti in cui sono stati riscontrati i valori fuori norma.

E non appena ne saremo in possesso, comunicheremo gli esiti alla cittadinanza, con l'auspicio di poter presto procedere alla revoca dell'ordinanza di divieto. La consegna verrà effettuata anche nella giornata di domani seguendo le medesime indicazioni. Intanto non possiamo che ringraziare i volontari che ci affiancano in questa attività, la Prociv Augustus, che si è resa disponibile alla consegna ed a coordinare l'attività, ed i parroci delle chiese interessate, don Michele Vinci e don Nicola Scordamaglia".