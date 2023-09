Addio a Guido Rhodio: il cordoglio di Giusy Iemma per la perdita di un gigante della politica calabrese

Nota di Giusy Iemma, Vicesindaco e Presidente Assemblea regionale Pd.

“La scena politica e istituzionale calabrese ha perso uno dei suoi fari e punti di riferimento che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Regione. Guido Rhodio ha rappresentato un modello ed un esempio per la competenza, il garbo e la sensibilità politica con cui ha interpretato tutti i prestigiosi ruoli a livello regionale, nazionale ed europeo, mettendo sempre al centro il bene della propria comunità e la crescita del territorio.

Voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze ai familiari per la dolorosa perdita di una figura di grande spessore, studioso e cultore di storia che non ha mai messo da parte la propria curiosità e la propria passione nella ricerca delle radici e dell’identità autentiche della Calabria, e in particolare della sua Squillace, culla di civiltà, di cui è stato sindaco illuminato al termine di una lunga carriera istituzionale.

Guido Rhodio lascia in eredità un patrimonio prezioso di conoscenze e di esperienze che è doveroso custodire, facendo nostro il suo esempio di uomo delle istituzioni e amministratore rimasto sempre legato alla propria terra”.