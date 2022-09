Al comune di Sersale la riqualificazione degli edifici chiave della rigenerazione urbana. I dettagli

Al comune di Sersale la riqualificazione degli edifici chiave della rigenerazione urbana. Leggi i dettagli

SERSALE 23 MAR - il Comune di Sersale avvia una manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori aventi i requisiti per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici residenziali e degli edifici pubblici mediante le agevolazioni previste dalle normative di settore.



PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI AVENTI I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE DI SETTORE

PREMESSO

-che l’Amministrazione Comunale di Sersale, in relazione alle proprie finalità istituzionali, riconosce i valori della tutela ambientale, del rischio sismico e del risparmio energetico come presupposti fondamentali della sostenibilità territoriale;

-che con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26/11/2020 è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Area Urbanistica di predisporre quanto necessario alla realizzazione di un progetto di Riqualificazione urbana del Centro Storico attraverso gli incentivi e le possibilità fornite ad enti pubblici e privati dalle normative di settore, in particolare di quelle in materia di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico sugli immobili residenziali e su quelli di proprietà comunale.

-che la normativa nazionale, con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è recentemente intervenuta incentivando la formula della cessione del credito d’imposta relativo agli interventi di riqualificazione energetica, isolamento termico e consolidamento a sgravio dei costi sostenuti da singoli soggetti per attuare i relativi interventi (incentivi fiscali denominati “Ecobonus” e “Sismabonus” al 110%);

-che per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica sia di singoli immobili che di parti comuni di edifici condominiali, i cittadini/contribuenti possono, quindi, cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ad altri soggetti private, un credito fiscale a ristoro del corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori;

-che con avviso pubblico del 28/11/2020 il Comune di Sersale, in esecuzione agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 114 del 26/11/2020, ha richiesto ai cittadini di manifestare la propria volontà a partecipare all’idea progettuale di Riqualificazione Urbana, attraverso la quale intervenire sugli immobili pubblici e privati per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico;

-che all’esito del suddetto avviso sono pervenute circa 80 (ottanta) adesioni da parte di privati cittadini interessati all’iniziativa;

-che, in esecuzione agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 114 del 26/11/2020, occorre procedere ad indire pubblica manifestazione di interesse rivolta ad operatori del settore e General Contractor interessati a coordinare e portare avanti l’iniziativa di riqualificazione urbana di che trattasi in tutti i suoi aspetti (preliminari, di fattibilità ed esecutivi).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale di Sersale intende promuovere una manifestazione di interesse nei confronti di operatori economici e General Contractor con idonei requisiti professionali e finanziari interessati a coordinare e portare avanti l’iniziativa di riqualificazione urbana di che trattasi in tutti i suoi aspetti (preliminari, di fattibilità ed esecutivi) e ad acquistare i crediti di imposta ceduti da parte dei contribuenti per la realizzazione degli interventi di che trattasi, ponendo in essere tutte le attività necessarie all'accesso alle agevolazioni previste.

CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO

L’operatore economico individuato dovrà curare l’iniziativa di riqualificazione urbana di che trattasi in tutti i suoi aspetti, fornendo tutti i livelli di progettazione (preliminari, studi di fattibilità ed esecutivi) necessari a consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e fornendo ai soggetti privati che hanno aderito all’iniziativa, e senza alcun onere finanziario per gli stessi, la consulenza necessaria ad aumentare la loro capacità complessiva di intercettare le risorse messe a disposizione dalle norme in vigore per la realizzazione di questa tipologia di interventi.

REQUISITI DEL PROPONENTE

Sono ammessi a presentare proposte i soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d. lgs.50/2016.

I soggetti interessati all’iniziativa oggetto del presente avviso, possono aderire presentando la propria proposta progettuale, entro le ore 12.00 del 09/04/2021, mediante invio alla PEC: protocollo.sersale@asmepec.it scrivendo nell’oggetto: “Proposta progettuale per la realizzazione interventi di riqualificazione urbana del Comune di Sersale mediante la riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico di edifici residenziali e di edifici pubblici”.

CARATTERISTICHE FORMALI DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà pervenire sotto forma di relazione scritta in lingua italiana, in formato A4 per un numero massimo di cinque cartelle dattiloscritte con carattere ARIAL dimensione 11, oltre la copertina.

È possibile l’inserimento in allegato di documenti, certificazioni, immagini, schemi grafici e quant’altro ritenuto utile a supportare la proposta. Gli allegati potranno essere in formato A4 e/o A3.

Alla proposta è necessario allegare la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d. lgs.50/2016;

La proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia non autenticata di idoneo documento di identità in corso di validità ovvero, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici, con le forme previste dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione o impegno da parte dell’Amministrazione medesima che si riserva, altresì, in ogni caso ed in qualsiasi momento, di sospendere, revocare, modificare o annullare la presente manifestazione di interesse, senza che si possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso, indennizzo dei costi e delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o suoi aventi causa.

Le manifestazioni d’interesse pervenute, provenienti da soggetti muniti della necessaria qualificazione e dotati dei requisiti prescritti saranno approvate dall’Ufficio preposto senza tuttavia dare luogo a graduatorie di merito. Il provvedimento di approvazione sarà titolo per avvalersi degli esiti di tutte le attività finora compiute dall’Ente, fermo restando che i soggetti privati avranno facoltà di scegliere l’operatore economico di riferimento.

Sono considerate valide le manifestazioni d’interesse già acquisite con manifestazione prot. 245 del 19.01.2021.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2019 il Comune di Sersale, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Si informa che Responsabile del procedimento è il Dr. Arch. Filippo Condino (tel. 0961 930936 e- mail: urbanistica@comune.sersale.cz.it) al quale potranno essere richiesti tutti i chiarimenti e/o le informazioni relative al presente avviso.

Il presente avviso sarà divulgato nei modi che si riterranno più opportuni e sarà pubblicato sul sito web del Comune di Sersale www.comune.sersale.cz.it.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica

Dr.Arch. Pian. Filippo Condino