Bovalino (Rc). l’Associazione 5D incrementa l’offerta professionale gratuita a favore dei cittadini.

BOVALINO (RC), 04 MAG - “Sportello di ascolto”, “Sportello di sostegno genitoriale” e “Progetto S.O.S.” sono realtà.

Sul territorio comunale di Bovalino è presente da diverso tempo l’Associazione 5D (Diritti e la Dignità delle Donne con il Dialogo e una Difesa attiva), organizzazione no profit che opera nell’ambito del sociale, ma con evidenti riflessi riscontrabili anche nel mondo civile in generale. Il suo impegno, divenuto nel tempo costante, preciso ed incisivo, ha avuto riscontri positivi nei vari settori: della scuola; della salvaguardia dei diritti dei minori; dell’inclusione sociale; della tutela dei diritti della donna e contro la sempre più dilagante violenza perpetrata ai suoi danni; del supporto psicologico a favore delle persone più fragili ecc…

Partendo da questi importanti presupposti, che ci fanno ben comprendere il valore concreto delle attività poste in essere, si è appreso che accanto allo “sportello di ascolto”, già attivo, ha preso avvio anche lo “sportello di sostegno genitoriale”, un impegno elaborato dai professionisti aderenti all’associazione rivolto ai genitori che sentono ed hanno la necessità di avere un confronto utile e diretto con i propri figli, un confronto che li aiuti a capire e a fare maggior chiarezza sui loro problemi familiari quotidiani. Si tratta, come specificato più volte nel corso di eventi ed incontri, dei problemi relazionali ed emotivi dovuti a particolari momenti di difficoltà che si vivono in famiglia, momenti che spesso possono portare anche a situazioni di rischio che spesso sfociano anche in azioni violente, rischi che è assolutamente necessario prevenire ed evitare. L’attività ha avuto inizio lunedì 29 aprile 2024 e la partecipazione è assolutamente “gratuita” Per iscriversi è sufficiente chiamare al numero: 329-9689976.

Accanto a queste due attività è operativo anche il “Progetto S.O.S.” (Solidarietà, Opportunità e Sviluppo). Un impegno che vede impegnati in prima linea gli operatori dell’associazione che, dopo la prima fase di lavoro dedicata soprattutto alla scoperta delle emozioni, dell’affettività e alla valorizzazione delle differenze, sono passati alla seconda fase che prevede: un supporto scolastico specializzato; alcune attività laboratoriali; lezioni di recupero e tutoraggio individuale e di gruppo.

In una società che in questi ultimi decenni ha raggiunto livelli preoccupanti di complessità e che fornisce ai giovani spunti, motivi e stimoli alternativi alla famiglia, è di fondamentale importanza saper fornire una utile riflessione e consapevolezza del ruolo genitoriale…ed è a ciò che mira il lavoro realizzato e portato avanti da questa realtà associativa locale che sta riscuotendo il plauso e l’attenzione della comunità bovalinese e non solo.

(Fonte immagini: Associazione 5D)

Pasquale Rosaci