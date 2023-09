Al MGFF spazio alla musica con Levante e Gianmaria

Al Magna Graecia Film Festival spazio alla musica con Levante e Gianmaria

La ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival offrirà al pubblico dell’Arena Porto di Catanzaro due attesi momenti musicali che arricchiranno la consueta programmazione cinematografica.

La serata inaugurale di sabato 29 luglio vedrà salire sul palco Levante che quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con “Vivo”, un inno alla rinascita, ed è reduce dalla recente uscita del singolo “Canzone d’estate”.

L’occasione della sua speciale partecipazione è legata alla proiezione del film “Romantiche”, che ha segnato il debutto da regista di Pilar Fogliati, e di cui Levante ha scritto la colonna sonora con la canzone “Leggera”, candidata ai Nastri d’Argento.

La performance musicale in Calabria sarà, quindi, un’opportunità speciale per poter ammirare dal vivo la cantante che sta girando l’Italia, portando in tour il meglio della sua ormai decennale carriera e dell’ultimo disco “Opera Futura”.



Domenica 30 luglio sarà la volta, invece, di gIANMARIA, voce rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor e fresco di partecipazione al Festival di Sanremo, dove è riuscito a conquistare un posto in gara tra i big dopo la vittoria nella categoria Giovani. Un artista emergente che in pochissimo tempo è riuscito a riscuotere grande successo, conquistando a pieno titolo un posto tra i nomi più interessanti della sua generazione.

La canzone con cui ha gareggiato a Sanremo, “Mostro”, è stato certificato disco d'oro e ha dato il titolo all’album uscito negli scorsi mesi.

Due appuntamenti musicali che rappresentano il magico connubio tra le diverse arti che ormai caratterizza il Magna Graecia Film Festival da diverse edizioni – fortemente voluto dal suo fondatore Gianvito Casadonte - e che sarà, come sempre, accessibile gratuitamente a tutti gli spettatori.