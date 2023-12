Al Museo del Rock di Catanzaro i Nimby presentano il loro nuovo singolo con un live set

Una nuova stagione compositiva inaugurata da un singolo. Il post-punk scanzonato e pungente dei Nimby torna con “Avatar” un singolo che esplora il rapporto con i social media in chiave ironica e pura energia rock. Venerdì 1 dicembre, alle ore 18:00, la band presenterà il nuovo lavoro discografico al Museo del Rock di Catanzaro, in contemporanea con l’uscita negli store e nelle piattaforme digitali.

Un percorso artistico iniziato nel 2009 grazie a una idea del frontman Tommaso La Vecchia e del chitarrista Aldo Ferrara, i Nimby hanno messo in mostra, con gli album finora pubblicati, un suono originale che fonde psichedelia, post-punk e garage rock.

L’EP "A Glimpse of World Seen Thru the Eyes of an Old Tree” , gli album"Not In My Back Yard" e “NIMBY II” hanno evidenziato le eccellenti qualità compositive e tecniche apprezzate dalla critica specializzata e dal pubblico che ha avuto modo di apprezzarli nei loro concerti.

Il nuovo singolo dei Nimby è caratterizzato da alcune novità. «Con “Avatar” - afferma la band - la poetica di Tommaso cambia prospettiva. Dalle tematiche contemplative o introspettive dei primi due album. In questo nuovo lavoro, il cantante volge lo sguardo verso particolari fenomeni sociali, senza perdere l'opportunità di raccontarli attraverso giochi surreali e lenti caleidoscopiche». Una presentazione che si conclude con una domanda: «Riusciremo a gestire il nostro “avatar” senza rimanerne fagocitati?».

Al Museo del Rock di Catanzaro, oltre alla visione del video di “Avatar”, presentato dall’autore Raffaele Rotundo, Tommaso La Vecchia (chitarra), Aldo Ferrara (chitarra), Vins Perri (batteria e cori) e Manuel Grandinetti (basso) si esibiranno in un live-set che non mancherà di coinvolgere i presenti, ponendo ancora una volta i Nimby al centro della scena musicale catanzarese.