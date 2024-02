Allerta arancione: ciclone in arrivo, nubifragi e neve mettono a rischio il Centro-Nord e il Sud

Un ciclone proveniente dal Nord Atlantico sta per scatenare un'ondata di maltempo estremo, con piogge torrenziali, venti forti e abbondanti nevicate in molte regioni italiane. Si prevede un venerdì caratterizzato da condizioni meteorologiche severe, tanto da aver spinto la protezione civile nazionale a dichiarare un'allerta meteo.

Il Centro-Nord sarà la zona più colpita, con piogge battenti e possibili nubifragi che interesseranno la Liguria, la Lombardia, il Triveneto, la Toscana e il Lazio. Veneto e Friuli Venezia Giulia potrebbero fronteggiare allagamenti e problemi idrogeologici a causa di precipitazioni che potrebbero raggiungere i 150 mm in poche ore. In montagna, la neve cadrà copiosa lungo tutto l'arco alpino, con i fiocchi che inizieranno a depositarsi già dai 900/1000 metri di altitudine.

La situazione peggiorerà ulteriormente in serata, quando piogge e temporali si estenderanno verso la Campania e la Calabria, con il rischio di forti grandinate dovute agli scontri tra masse d'aria differenti.

I venti si intensificheranno soprattutto nei quadranti meridionali, con Scirocco e Libeccio che potrebbero soffiare fino a 70/80 km/h, interessando le coste tirreniche, ioniche e adriatiche. Venezia si prepara nuovamente all'acqua alta, che potrebbe raggiungere un picco di 105 cm.

Durante il weekend, il maltempo non darà tregua, soprattutto al Sud e in Sicilia, dove il ciclone porterà i temporali più violenti.

La Protezione Civile avverte: le previsioni meteo attuali indicano un elevato rischio di complicazioni idrogeologiche e idrauliche. Tutti i dettagli e le informazioni aggiornate sono disponibili sul bollettino di allerta nazionale del sito della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Allerta Protezione Civile Per la giornata di oggi, Venerdì 23 febbraio 2024:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere

Veneto: Piave pedemontano