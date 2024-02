Allerta Meteo: Il ciclone Pulcinella porta neve e pioggia in Italia

Situazione in rapido cambiamento: previste intense precipitazioni nelle prossime ore, ecco le regioni più colpite.

Previsioni Meteo: imminente arrivo di piogge e nevi dalle prossime ore, le aree interessate dal ciclone pulcinella

Il ciclone Pulcinella, così battezzato in concomitanza con le celebrazioni del Carnevale, ha fatto il suo ingresso in Italia e, nelle ore a venire, si preannuncia dispensatore di precipitazioni e nevicate su molteplici regioni. Sebbene per il Nordovest si attenda un progressivo miglioramento dopo le piogge di Sabato 10, dovuto all'estensione verso est della perturbazione, altre aree non saranno altrettanto fortunate.

Nord: pioggia e neve in arrivo

Le precipitazioni si presenteranno in forma sparsa in Lombardia, Emilia-Romagna e nelle regioni nord-orientali, con una maggiore intensità prevista per il Friuli Venezia Giulia. Le Alpi Centro-Orientali si vestiranno di bianco con nevicate previste tra gli 1100 e i 1200 metri, mentre l'Appennino settentrionale vedrà accumuli nevosi fino a 1200-1300 metri.

Centro: acquazzoni e neve sui rilievi

Per la Sardegna e l'intero litorale tirrenico sono previste piogge, con fenomeni di particolare intensità in Toscana. Lungo la costa adriatica, si manterrà una condizione più secca, ad eccezione di sporadici piovaschi nelle Marche. Le nevicate interesseranno le zone appenniniche a partire dai 1300-1400 metri.

Sud: maltempo e precipitazioni intense

Il Sud si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse con piogge intense lungo la costa tirrenica, soprattutto in Calabria, e piogge sparse anche in Sicilia e nell'occidente della Basilicata. Le zone ioniche e adriatiche dovrebbero restare più asciutte.

Venti e allerte della Protezione Civile

Nei prossimi orari, il vento influenzerà le condizioni atmosferiche: correnti di Maestrale in Sardegna, raffiche di Libeccio sulle coste tirreniche e Scirocco sul medio e alto Adriatico. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Campania e Lombardia e un'allerta gialla per altre 11 regioni italiane.

Zone specifiche da monitorare:

- Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.

- Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Le zone montane di Bergamo, Brescia e Sondrio si aspettano nevicate al di sopra dei 1200/1300 metri. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e raccomandazioni.





Ecco il dettaglio della Protezione Civile per la giornata di oggi, domenica 11 febbraio 2024:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud

Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Tanagro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone