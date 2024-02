Allerta meteo: imminente ondata di maltempo con piogge torrenziali e neve

Dopo un prolungato periodo di clima mite grazie al dominio dell'anticiclone africano, l'Italia si appresta a fare i conti con una drastica svolta delle condizioni meteorologiche. Un'intensa perturbazione atlantica sta per varcare i nostri confini, preannunciando un finale di settimana all'insegna di precipitazioni importanti e nevicate copiose.

Da giovedì 22 febbraio, il cielo si mostrerà minaccioso, e le prime avvisaglie si manifesteranno con piogge e nevicate, interessando inizialmente le zone alpine e prealpine, la Liguria e in seguito la Pianura Padana. La neve, dapprima a quote elevate, si farà via via più presente, raggiungendo i 1000 metri nel corso della giornata.

Il peggioramento si intensificherà venerdì 23, quando una forte perturbazione colpirà il Nordest, per poi estendersi rapidamente alle regioni centrali e all'Umbria. Piogge abbondanti si abbatteranno su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Umbria, con rischio di nubifragi nei settori nord-orientali. In montagna, la neve farà la sua comparsa anche a quote intorno ai 700-900 metri, con precipitazioni che potrebbero essere estremamente abbondanti.

Un timido miglioramento è atteso nel pomeriggio a partire dal Nordovest, ma sarà solo una breve pausa nel contesto di un weekend che si prospetta turbolento e incerto.

Ricordiamo ai nostri lettori di seguire gli aggiornamenti e di adottare tutte le precauzioni necessarie in caso di condizioni climatiche avverse. (iLMeteo)

In aggiornamento