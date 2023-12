AMA Calabria, ad Acri l’Orchestra Femminile del Mediterraneo ed Ettore Pagano

Un concerto a sostegno dei diritti delle donne. AMA Calabria, puntando sempre sulla qualità degli eventi, ha scelto uno spettacolo di estrema eleganza ed importanza sociale. Il Palazzo Sanseverino – Falcone di Acri, sabato 24 novembre alle ore 18:00, sarà un’occasione per ascoltare alcuni dei brani più intensi nati dai grandi compositori del Settecento e contemporanei, grazie alla performance della prestigiosa Orchestra Femminile del Mediterraneo che avrà come solista il virtuoso violoncellista Ettore Pagano. L’evento si realizza con il sostegno del CIDIM ed è finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Le note musicali che si susseguono, una dopo l’altra, faranno parte del perfetto connubio tra l’Orchestra, diretta da Antonella De Angelis, ed Ettore Pagano. Il concerto nasce con l’intento di mettere a confronto compositori e compositrici, portando in scena un repertorio che spazia dal tradizionale all’innovativo.

Da Franz Joseph Haydn a Giovanni Sollima a Marianna Martines, vedere in azione gli strumenti musicali dal vivo dar vita alle melodie di questi compositori, riuscirà a coinvolgere il pubblico presente, grazie al grande talento ed esperienza di coloro che renderanno la musica protagonista assoluta della serata.

L’Orchestra Femminile del Mediterraneo è composta da artiste di varie nazionalità che, attraverso la musica, divulgano obiettivi come la pace, la cultura e l’educazione. Il richiamo al Mediterraneo vuole sottolineare la diversità culturale del bacino in cui vi sono Paesi che ancora non riconoscono pari dignità alle donne. La compagnia vanta collaborazioni con grandi nomi nel mondo musicale, come Danilo Rea, Alessandro Quarta e Domenico Nordio. L’Orchestra ha curato anche produzioni teatrali e, nel 2022, è stata invitata al prestigioso Festival Stradivari di Cremona.

Il concerto di Acri sarà un percorso intenso con brani appartenenti al tardo Settecento, come Marianna Martines e Franz Joseph Haydn, ma anche Grażyna Bacewicz, Arvo Part, Giovanni Sollima, stimati compositori contemporanei.

A dirigere l’Orchestra sarà Antonella De Angelis, che ne è anche fondatrice, ritenuta “fra i più interessanti direttori della sua generazione” dal Maestro Donato Renzetti col quale ha studiato direzione d’orchestra conseguendo il diploma con il massimo dei voti. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, quello conferitole dalla Principessa Wijidan Al-Hashemi, Ambasciatore di Giordania, le ha conferito un prestigioso riconoscimento “Ai sensi della più alta considerazione”. Tra le poche direttrici donne italiane si contraddistingue per il talento e l'originalità, avendo diretto numerose orchestre sinfoniche. Nel 2012, nella Chiesa del Gesù a Roma, ha diretto il Requiem di Mozart con il soprano Chiara Taigi e il mezzo soprano Anna Malavasi, davanti alle massime cariche del Governo, ricevendo ottime critiche musicali sui principali quotidiani nazionali.

Solista dell’Orchestra è Ettore Pagano, attualmente considerato un violoncellista estremamente virtuoso, caratteristiche mostrate in giovane età, avendo iniziato a studiare il violoncello a 9 anni. Dopo un percorso di studi mirato ad affinare il suo talento con lo strumento prescelto, nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artist Association una borsa di studio e un concerto premio alla prestigiosa Carnegie Hall. I riconoscimenti per il violoncellista non terminano qui. Calcando i palchi internazionali in Germania, Austria e Stati Uniti, tra gli altri, nel 2019 vince il primo premio al concorso “Giovani Musicisti” promosso dalla Filarmonica della Scala.

I biglietti del concerto dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo con Ettore Pagano potranno essere acquistati consultando il sito di AMA Calabria www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Sarà possibile acquistare i biglietti anche prima degli spettacoli direttamente alla biglietteria del Palazzo Sanseverino – Falcone di Acri. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected]

PROGRAMMA

Marianna Martines

Ouverture in do Magg per 2 oboi, 2 corni e archi

Allegro con spirito

Andante ma non troppo

Allegro spiritoso

Franz Joseph Haydn

Concerto per violoncello n. 2 in re Maggiore

Allegro moderato

Adagio

Rondo. Allegro

Interpretato da żyna Bacewicz

Concerto per orchestra d’archi

Allegro

Andante

Vivo

Valore Part

Fratres per violoncello, archi e percussioni

Giovanni Sollima

Aquilarco 1, Preludio per violoncello, archi e percussioni