AMA Calabria, la tenerezza di “Tre uomini e una culla” nelle due repliche di Catanzaro e Lamezia Terme

Il teatro fa provare emozioni che hanno la forma di un sorriso. Una commedia leggendaria, come quella di “Tre uomini e una culla”, arriva sul palcoscenico pronta a coinvolgere il pubblico con una storia fatta di piacevoli imprevisti e comiche realtà. Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana saranno i protagonisti delle due repliche che andranno in scena giovedì 16 novembre, alle ore 21, al Teatro Comunale di Catanzaro, e venerdì 17 novembre, alle ore 21, al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. L’evento, organizzato da AMA Calabria è realizzato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “per finanziamento di Progetti Speciali per il Teatro emanato dalla Regione Calabria -Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

“Tre uomini e una culla” è una delle storie che, nel 1985, ha caratterizzato il buon umore degli spettatori con l’omonimo film scritto e diretto da Coline Serreau. L’adattamento teatrale italiano è stato realizzato da Gabriele Pignotta, che ha curato anche la regia, che ha inserito alcune variazioni senza stravolgere l’idea originale del testo.

La storia di “Tre uomini e una culla” ha come punto di partenza una neonata che un giorno, improvvisamente, viene lasciata davanti alla porta dell’appartamento in cui vivono i tre protagonisti. Jaques (Fontana) è uno steward dell’Air France, Pierre (Lupano) è impiegato in un’agenzia e Michel (Pignotta) è disegnatore tecnico per uno studio di progettazione. Sono tre scapoli impenitenti che nel loro appartamento pensano a divertirsi e a dare feste. L’arrivo della neonata cambierà le cose.

L’intera vicenda è arricchita dai personaggi che ruotano attorno ai protagonisti, interpretati da Fabio Avaro, Carlotta Rondana e Malvina Ruggiano. “Tre uomini e una culla” è uno spettacolo teatrale che ha riscosso successo in tutta Italia anche grazie all’affiatamento e all’intesa dei tre attori. Una dinamicità attoriale che è stata premiata con il Premio Camera di Commercio delle riviere liguri della 55esima edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi.

Giorgio Lupano è stato apprezzato dal grande pubblico televisivo per il ruolo del ragionier Cattaneo ne “Il paradiso delle signore”. La sua carriera inizia nei primi anni Novanta e ha spaziato tra cinema, televisione e teatro. Prende parte a serie televisive tra le più conosciute, come “Il commissario Montalbano” e “Hannibal”. Al cinema fa parte di produzioni internazionali come “The International” e “La papessa”, mentre a teatro si cimenta nei ruoli più svariati, da “Viktor und Viktoria” a “Re Lear”.

Attilio Fontana ha una grande esperienza tanto nel mondo teatrale quanto in quello musicale. Nei primi anni Novanta è un membro del gruppo Ragazzi Italiani, che lascia nel 2000 per proseguire con i suoi interessi da solista. In televisione lo vediamo in fiction come “Don Matteo” e “L’onore e il Rispetto” e si mette in gioco nel “Tale e Quale Show”, divenendone il vincitore. Per il teatro firma anche la regia di alcuni spettacoli, come “Il verso della vita” e “Un selfie con Lucio”.

Gabriele Pignotta ha come primo amore il teatro, poi scopre la scrittura e la regia. Nel mondo della televisione muove i primi passi come scrittore di programmi, tanto per Rai quanto per Mediaset. Dopo aver girato diversi cortometraggi, il suo ingresso nel mondo del cinema avviene quando scrive soggetto e sceneggiatura del film di Carlo Verdone, “Sotto una buona stella”. Lavora anche con registi come Paolo Genovese, Neri Parenti e Carlo Vanzina.

I biglietti di “Tre uomini e una culla” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro o presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected].