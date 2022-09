American Football. Annullata per Covid la semifinale tra Seamen e Ducks

Brutta tegola in casa Lazio Ducks. A poche ore dal match contro i Seamen Milano, rilevato un caso di positività al Covid tra gli atleti del team e squadra messa in quarantena preventiva dall’ASL. C’è il rischio di sconfitta a tavolino, se le autorità sanitarie non consentiranno il rientro alle competizioni entro i prossimi 7 giorni.





La brutta notizia è arrivata nel primissimo pomeriggio, con le squadre già in clima pre-partita e i tifosi in viaggio verso Sesto San Giovanni (MI) dove, alle 20.00 di questa sera si sarebbe dovuta giocare l’attesa prima semifinale del Campionato di Prima Divisione tra Seamen Milano e Ducks Lazio. Il team romano, partito ieri dalla capitale dopo aver sottoposto atleti e staff giovedì sera al tampone rapido di routine, previsto dai protocolli Fidaf, ha soggiornato questa notte a Reggio Emilia, tappa di avvicinamento al Breda di Sesto San Giovanni. Questa mattina, la segnalazione di un atleta che accusava sintomi influenzali, il tampone rapido di controllo e l’amara scoperta. Come da prassi, sono state effettuate ulteriori verifiche e l’atleta è stato sottoposto anche a tampone molecolare, per il quale è atteso l’esito nelle prossime ore, ma i regolamenti imposti dalle autorità sanitarie non hanno purtroppo lasciato dubbi sulla procedure da adottare: squadra in quarantena e annullamento della partita di questa sera, in attesa di conoscere la decisione dell’ASL di riferimento.

C’è molto rammarico, naturalmente, e la Fidaf desidera manifestare la propria vicinanza al team dei Ducks Lazio e all’atleta colpito dal virus (le cui condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni): tutti noi avremmo preferito vederli combattere in campo, contro un nemico tangibile e corretto e non temere di vederli sconfitti dal Covid che, ancora una volta, ha trovato il modo di beffare tutti quanti.

Provvederemo a comunicare ulteriori notizie, non appena ne entreremo in possesso.

FORZA DUCKS!

