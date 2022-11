Antonella Biscardi IN ACTION. “Corso di Giornalismo Multimediale”

Al via il Corso di Giornalismo Multimediale basato sul concetto IN ACTION. Come mettere in pratica la teoria.

Intervista di Alessandro Pica

Ciao Antonella.

Ci conosciamo da tanto tempo e io ti ho visto sempre IN ACTION

Qual è la novità?

Il Corso di Giornalismo Multimediale basato sul concetto IN ACTION, corso di otto moduli studiati per METTERE IN PRATICA LA TEORIA.

Insieme a Protos Edizioni, casa editrice giovane e dinamica ben inserita nel mondo dell’editoria, abbiamo istituito il nostro primo corso.

Ok, è un Corso di Giornalismo Multimediale, ma cosa intendi esattamente per IN ACTION?

Nei miei ultimi anni di “militanza giornalistica” ho conosciuto tanti giovani intenzionati a entrare in questo nostro mondo. Ho notato che quello che manca, più che la teoria che puoi apprendere su internet o sui libri, è la pratica.

Per i giovani oggi è difficile acquisirla e così durante un evento ho fatto una prova.

Ho coinvolto giovani giornalisti presenti per l’acquisizione dei crediti professionali a creare, elaborare e a presentare insieme a me e ai miei colleghi l’evento, una sorta di working in progress tutti insieme.

Scusa Antonella spiegami meglio, che gli hai fatto fare, li hai fatti salire sul palco e poi…?

Ho detto: “manca un ospite.” La scaletta velocemente è cambiata, conducete voi. E uno a uno si sono alternati a condurre.

Com’è andata, tutto bene?

In realtà è stata bella l’improvvisazione, l’arte di arrangiarsi e anche di superare l’ansia del nuovo. Nessuno aveva mai presentato un evento o preparato una scaletta o messo insieme un’esperienza live. Così l’abbiamo chiamata giornalismo IN ACTION.

Allora come sarà il tuo corso?

Faremo insieme dirette radio e tv simulate in aula e online, scriveremo scalette, sommari, articoli per quotidiani e web.

I ragazzi saranno i protagonisti. Redattori, conduttori, opinionisti.

L’intento è quello di far comprendere se sono dentro la loro passione.

Tu sei direttore e docente di alcuni moduli. Su quali temi è organizzato il corso?

C’è un arco temporale su cui lavorare che abbiamo intitolato “Il mondo del giornalismo dalla Olivetti 32 al Metaverso.”

Su questi temi sono organizzati i moduli.

Mi incuriosisce non tanto la Olivetti 32 con la quale noi “attempati giornalisti” abbiamo imparato, ma il Metaverso.

IN ACTION è anche andare avanti. E al momento avanti c’è anche il Metaverso.

Qualcosa che possiamo iniziare a conoscere.

Pensa Alessandro Il Processo di Biscardi nel Metaverso. Aldo nel virtuale.

Allora pur di rivedere Aldo mi iscrivo anche io al corso, ma solo al modulo del Metaverso!

Ho capito Alessandro, tu vuoi che io dica che anche tu parteciperai ai miei moduli come relatore sul tema dei new media e oltre ad affermarlo aggiungiamo che sarai affiancato da grandi nomi del giornalismo.

Quando cominciamo?

Con Protos Edizioni stiamo ultimando la formazione delle classi visto che il numero degli iscritti ha superato le aspettative. Alla fine del corso, oltre a un attestato di presenza, offriamo ai ragazzi uno stage di tre mesi presso testate giornalistiche registrate quali, e Grazie, Grazie, Grazie, InfoOggi.

Prima di salutarci ci dici dove si devono iscrivere i ragazzi interessati?

Intanto precisiamo che il corso è sia in aula a Roma che online.

Per informazioni riguardo l’iscrizione info@protosedizioni.com.

Per informazione sui miei moduli info@antonellabiscardi.it.

Alessandro l’ultima domanda la faccio io a te. Possiamo dire insieme vi aspettiamo con questo e tanto altro? Un corso completo per avvicinarsi IN ACTION al mondo del giornalismo?

Certo! Già siamo IN ACTION