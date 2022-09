Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Calcio&Cibo. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, cosa ci proponi questa sera? Andiamo dritti all’argomento! Ormai i lettori conoscono bene le nostre interviste…

Questa sera parliamo di Calcio&Cibo.

Argomento che già mi fa venire l’acqualina in bocca!

Che cosa ci racconti?

Soddisfo subito la tua fame di sapere.

Calcio&Cibo è un binomio che è andato sempre a braccetto.

Contratti di calciatori, dirigenti e grandi squadre, sono nati nelle salette riservate di famosi ristoranti.

Anche la critica calcistica in Italia è nata a tavola, in un ristorante di Milano, dove il famoso Club del giovedì di Gianni Brera getta le basi del cosiddetto calcio all'italiana...

E' li, che tra piatti della tradizione Lombarda, e memorabili bevute, nasce il famoso catenaccio.

E poi... sponsor culinari hanno fatto la storia del nostro calcio.

Calcio&Cibo, è l'alimentazione degli atleti, fondamentale per una prestazione performante.

Calcio&cibo, è la tradizione che cambia in tavola per i tifosi, costretti ad adeguarsi agli orari delle partite, cambiando il proprio stile di vita.

La consueta domanda: come affronterete l'argomento?

Quando ho pensato a Calcio&Cibo mi sono prima di tutto domandata se sarebbe stato un argomento banale, scontato, se ci sarebbero stati spunti interessanti di discussione e andando ad analizzarlo mi sono accorta che è vastissimo e la cosa mi ha spronata a cercare di coprirne più lati possibile.

Detto questo, rispondo alla domanda.

Tanti i contributi filmati, perché tanti sono i sottoargomenti di questo tema.

Partiamo da com’è cambiata l’alimentazione dei calciatori e dei tifosi con il calcio spezzatino.

Giocare alle 12:30, alle 15.00, alle 18.00 o alle 20.45, comporta modificare il metabolismo dell’atleta, vedremo come con il contributo di “Universal Kinesiology”.

Tratteremo alimentazione di giocatori e tifosi con il contributo della nostra redazione. Ricordiamo che anche il tifoso è soggetto a cambiare, per seguire le partite, il proprio stile di vita, passando dal panino solitario davanti la tv, alla pizza in casa con il gruppo di amici, alle tavolate nelle pizzerie o nei ristoranti organizzati con mega schermi.

Questa tua osservazione sui tifosi ormai adattatisi agli strani orari, mi fa pensare con un po’ di nostalgia ai tempi in cui la domenica si anticipavano i pranzi di famiglia per andare allo stadio o addirittura prima della gara si apparecchiavano sugli spalti veri e propri pic nic.

Esattamente quello di cui parleremo nel nostro consueto ieri, ovviamente andando anche a vedere come si alimentavano i giocatori quando giocavano la domenica sempre allo stesso orario. Solleciteranno la discussione, Darwin Pastorin, con il consueto tuffo nei ricordi e spesso nella nostalgia dei tempi che furono, e Claudio Onofri che ci porterà in campo.

E poi la filosofia del cibo. Ne parleremo con il nostro filosofo Andrea Tortoreto. Contrariamente a quanto possa pensare chi ritiene la filosofia sia una scienza del pensiero puro e dell’astrazione, essa si è occupata spessissimo di cibo. Cosa piuttosto naturale nella misura in cui il pensiero filosofico ha sempre assunto come uno dei temi fondamentali il corpo. Pensare dunque la nostra relazione con ciò che mangiamo è un modo per indagare il rapporto che possediamo con il nostro corpo, la sede del nostro abitare il mondo.

Ti basta un’ora per parlare di tutto ciò?

Considerando che l’elenco degli argomenti non è finito, certamente no, ma tu sai che in studio abbiamo ormai la capacità di sintesi e gli argomenti sorvolati sono spunti per un’altra puntata.

Non resta che lo "sgub".

Il Piatto nella Rete di Chef Roberto Scarnecchia.

Ci svelerà un suo piatto semplice da preparare in casa in questi giorni di zone rosse…e poi una sorpresa!

Allora lasciamo la sorpresa ai telespettatori!

Ricorda, dove vedere il programma e l'appuntamento.

Vorrei aggiungere una novità, se qualcuno perde la diretta su Gold Tv può rivederci il giovedì alle 21.30 sul canale nazionale 254.

Un bel traguardo!

Certamente, in bocca al lupo!

Giorno e orario: tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 ( per il Lazio)

in streaming www.goldtv.it www.antonellabiscardi.it www.inmoveproduction.it

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito www.infooggi.it e www.universalkinesiology.it

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto! Denghiù

