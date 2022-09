Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Calcio&Amore. Intervista dì Alessandra Mele

Ciao Antonella, il titolo della puntata di oggi Calcio&Amore mi suscita molte curiosità e ho tantissime domande da farti.

Eccomi pronta ad accontentarti Alessandra, senza svelare troppo però… creiamo suspense!

La prima domanda è, non stai osando un po' troppo? Calcio&Amore e un binomio un po' pericoloso, si può incorrere in argomenti piccanti.

Ma siamo in un salotto elegante e questa sera trattiamo l'argomento con un tocco di glamour.

Non parleremo di amore per il calcio, per una squadra o per il proprio idolo, parleremo di amore, quello con la A maiuscola, quello che, in una sola parola, comprende una grande varietà di sentimenti e atteggiamenti differenti, come attrazione, passione, desiderio erotico o romantico.

Proprio questo mi intriga.

Attrazione, passione, erotismo, come li affronterai?

Sarà un breve viaggio, sai che la trasmissione dura un'ora, nei grandi amori del passato, di calciatori e wags, storie che hanno alimentato gossip e social, comportamenti fuori e dentro il campo, con il nostro consueto ieri, oggi e domani.

Il nostro modo di essere, “Diversamente sportivi”.

Perché, cara Alessandra il calcio è anche amore, passione, vita.

Allora raccontaci da dove comincerai questo viaggio.

Partiremo dai grandi Amori come quello fra Facchetti e sua moglie Giovanna o Gaetano e Mariella Scirea, Anastasi con Anna e Pablito Rossi con la sua Federica.

Ma il mondo dorato del pallone è anche “ricco” di scandali, polemiche, separazioni e divorzi eccellenti che spesso hanno messo in subbuglio squadre e alimentato il gossip, ne parlerai?

Certamente, pensavi che non trattassi questo argomento?

Ho detto serata "glamour".

Facciamo solo qualche nome?

Buffon e Ilaria D’Amico.

Il numero uno della nazionale si è separato dalla moglie Alena praticamente a mezzo stampa.

La separazione di Andrea Pirlo, finita sui rotocalchi per motivi economici: l’assegno di mantenimento all’ex era a tanti zeri!

Oppure il più recente che ha movimentato il mondo dei gossip e dei social, il triangolo Maxi Lopez, Wanda Nara e Maurito Icardi.

Ma queste storie sono solo spunti di discussione, non sono momenti di ulteriore gossip o ricerca nelle pieghe nascoste, noi parliamo di storia, psicologia, comunicazione, attualità, non pettegolezzo.

Perché il tema dell'amore?

E perché no?

Il calcio è un fenomeno di massa, osservato, analizzato, scrutato e gli atteggiamenti che ne derivano sono fra i più emulati.

E poi parlare di sesso è stato un tabù per tanti anni nel calcio.

Sesso sì o sesso no prima di una gara?

Argomento molto controverso, oggi ormai sdoganato.

Aneddoti ce ne sono molti. E ne citeremo alcuni.

E il lato erotico?

Qui ti stavo aspettando, certo che c'è, non può mancare.

Li vedi in campo alcuni giocatori?

Hanno un innato erotismo valorizzato dalla prestanza atletica. Ma qui non li cito.

Guardare la trasmissione per vedere se le scelte fatte trovano il gradimento femminile.

Sarò affiancata da una psicologa sessuologa e una studiosa della comunicazione, oltre che alla mia consueta squadra di opinionisti uomini.

Che dici, ci fermiamo qui per oggi?

Direi di sì, manca solo lo sgub.

Dai! Ogni volta con questo sgub... Mica c'è sempre!

Diciamo che il mondo dei social ci da una mano, ci sono dei post "pruriginosi", va bene cosi?

Va bene, va bene, mi incuriosisci molto.

Però Alessandra una volta vieni in trasmissione, cosi condividi la mia emozione, oltre l'intervista.

Va bene, promesso, allora buona diretta!

Grazie, ricordo l'appuntamento e come scriverci. È la sinergia con chi ci segue che alimenta il nostro desiderio di crescere.

