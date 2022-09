Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. Euro Seconda. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Com’è andata la prima puntata de Il Calcio Nella Rete Europei?

Volata come il vento.

Sai un’ora è il tempo giusto per essere Brevi Succinti e Compendiosi, informare, non annoiare e anche divertire un po’.

Allora raccontaci come articolerai Euro Seconda.

Ovviamente con la struttura tipica della trasmissione che ormai è collaudata.

L’Euro Seconda sarà strutturata come la prima, con le nuove rubriche gradite per fortuna dai nostri followers che ci scrivono numerosi (e per questo li ringrazio) con note di fresca attualità.

Diversamente Sportivi nell’approccio agli argomenti.

Stasera Euro Seconda come sarà?

Cominceremo con l’analisi della nostra Nazionale, ovviamente, risultati, stadio, tifo e racconteremo anche aneddoti avvenuti in questi giorni con spunti per la discussione.

Come sempre, storia e attualità.

Certo. Fa parte del Diversamente Sportivi unire storia, attualità, costume, e proprio per rafforzare questo concetto abbiamo introdotto le nuove rubriche.

L’Azzurro di Darwin. Ieri e oggi fra modernità, nostalgia e poesia.

Valenti’s Secret. Un ironico e un po’ “intimo” punto di Paolo Valenti su uno specifico episodio, di ieri o di oggi.

L’inviato Speciale, che non può mancare in una trasmissione che si rispetti legata a una grande competizione. Il nostro inviato Il Grillo Parlante l’attore Luigi Pisani, farà le sue incursioni, ironiche e argute nelle varie nazionali.

Il nuovo impianto scenografico mi è sembrato molto dinamico, come avete interagito nella nuova disposizione?

Gli ospiti si sono trovati bene, ha creato più interazione, che ne è poi l’intento. Anche la redazione, presente in scena, ha dato un maggior contributo.

Piccole sperimentazioni per la prossima edizione.

E qui ti aspettavo…La prossima edizione.

Già ci stai pensando?

Certo che si!

Come non potrei. Dopo i primi Europei, non si può che pensare ai primi Mondiali.

Guardo avanti per almeno due edizioni.

Progettare è fantastico, basta sapere che è un progetto e che i fatti, le contingenze possono variare…e i progetti non realizzarsi.

Progetto consapevole che intorno a me c’è un mondo con le sue regole, giuste o sbagliate che siano con le quali dovermi confrontare e nelle quali dovermi inserire quindi a oggi non smetto di progettare e di avere obiettivi. Poi…

Antonella, l’ultima domanda, cosa hai provato all’Euro Prima, parlavi la scorsa volta di nostalgia dei grandi eventi precedenti…

Emozione, un po’ di nostalgia, tanta gioia.

Tutte le mie esperienze ed emozioni condensate e sviluppate nel nostro Gruppo, nello stare insieme in diretta.

Le grandiose edizioni Mondiali ed Europei vissute con Il Processo di Biscardi, i campioni, giornalisti, politici, personaggi unici e indimenticabili che ho incontrato erano con noi, con il Gruppo di lavoro solido, competente, moderno.

Una versione Smart e Profonda come mi piace definire questa edizione.

Anche questa sera tante novità, non resta che guardarvi!

Grazie, a questa sera.

Ricordo che potete scriverci sulle mie pagine social, rispondere ai sondaggi e interagire con noi in qualsiasi momento.

E’ la sinergia che ci fa crescere.

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata.

Grazie a chi vorrà esserci.

Vi aspetto! Denghiù

