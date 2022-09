Antonella Biscardi. Il calcio nella rete. La squadra. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Di cosa parliamo oggi? Ciao e bentrovati a te e a tutti i lettori dì InfoOggi.

Chi mi conosce o mi segue sa che amo condividere emozioni, passioni e sperimentare nuove strade per crescere nel mio lavoro.

Noi de “Il calcio nella rete” vogliamo continuare a viaggiare nelle pieghe del nostro calcio con La squadra.

Raccontaci qualcosa su questo tema.

Quante volte abbiamo detto o sentito dire “Ragazzi facciamo squadra” o

“Squadra che vince non si cambia”?

Già! La squadra, nello sport, nel lavoro, in politica e nella vita.

Un’aggregazione di menti e corpi tesi a un obbiettivo comune, a condividere, lottare, soffrire, perdere e vincere insieme.

Ci poniamo tre domande in particolare e dalle quali parte il viaggio.

Allora viaggiamo insieme: quali sono le domande?

Nel calcio cos'è la squadra?

Esiste ancora lo spirito di squadra?

Le Società di calcio sono squadre o aziende?

Temi importanti che sembrano coprire quello che tu chiami “ieri, oggi e domani“ del tuo programma.

Vero, andiamo avanti e indietro nel tempo, ma ricorda che mi piace molto definirci “diversamente sportivi”.

Ah! Scusa, non lo avevo dimenticato, le domande mi hanno portato a considerare l’argomento come evoluzione nel tempo.

Ed è vero, ma molti di noi nella vita fanno parte di una squadra, partire da noi aiuta a interpretare meglio l’argomento.

La squadra è un posto dove c'è unione, calore, cuore, sforzo fisico, ambizione, competizione, nella vita comune può finire qui, ma nel calcio è anche un posto regolato dal business.

Ed ecco la prima domanda: Nel calcio cos'è la squadra?

Nel nostro quotidiano, lo spirito di squadra dovrebbe rendere un progetto vincente, l’unione fa la forza si usa dire, spesso si creano ottime sinergie.

Nel calcio esiste ancora lo spirito di squadra?

E parlo di quell’unione di gioco che fa muovere orde di tifosi per il mondo pur di sentire un battito del cuore.

Domande, riflessioni, analisi con i nostri ospiti e con i telespettatori che risponderanno ai nostri sondaggi.

Manca la terza domanda che mi sembra molto attuale e interessante: Le Società di calcio sono squadre o aziende?

Sì. Ne parliamo con esperti del settore.

Partiamo dal ricordare come fossero organizzate anni fa le squadre e come sono oggi.

I presidenti mecenati come Rozzi, Moratti, Agnelli, Anconetani solo per citarne alcuni, che amavano le loro squadre e i loro colori, non ci sono più sostituiti da fondi finanziari internazionali, da dirigenti di grandi aziende, da produttori cinematografici, cui l’evidente scopo è solo quello di fare business. Una vera rivoluzione.

Però ora fermiamoci qui, abbiamo dato ai lettori abbastanza argomenti per seguirci questa sera.

Come sempre, temi storici, sociali, ambientali in cui il calcio si gioca.

Certo, continuo su questa strada, sempre spingendomi un po’oltre perché i temi sono infiniti. Ogni espressione del calcio può essere tradotta in espressione di vita.

Sono felice del grande laboratorio di sperimentazione che stiamo creando e che cresce ogni giorno, si nasce piccoli e si diventa grandi.

Dove "grande" per me è la soddisfazione di creare insieme a una grande squadra, nel confronto, nella sinergia del gruppo.

Allora Antonella lo “sgub“ di questa sera e ti lascio con la tua squadra.

Lo “sgub” è un quiz.

Metto alla prova gli ospiti di questa sera sulla loro conoscenza della nostra squadra per eccellenza, “la Nazionale” con delle domande ….difficilissime!

Ne vedremo delle belle allora!

Diciamo che sarà un momento divertente.

