Antonella Biscardi. "Il calcio nella rete" Top Allenatori Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella. Siamo arrivati al nostro penultimo incontro.

Qual è la sensazione che ti sovrasta fra liberazione, soddisfazione e incompletezza?

Sicuramente la soddisfazione, perché il percorso prefissatomi è stato raggiunto, anche se tanta strada ancora c'è da percorrere, e perché il pubblico ha seguito il programma con interazione e interesse.

Escludo le altre due perché mi sento triste che stia finendo, altro che liberazione!...

E perché resta sempre la sensazione dell'incompiuto, altrimenti non ci sarebbe stimolo nell'andare avanti.

Stai dicendo che la tua avventura finisce fra 7 giorni?

Questo dovrebbe rientrare nella consueta domanda finale "mi dai uno sgub"?

Comunque non avrai la risposta. Lo sai che il programma è nato come un ciclo di 7 puntate in un momento storico particolare. Sono felice del successo, che il format sia stato compreso e seguito... Ma mi prendo una pausa di riflessione.

Mmh! non mi convinci.

Non mi sembri una persona da pausa di riflessione.

Cosa devi riflettere dopo un cosi grande successo?

Mio padre mi trasmesso anche la "scaramanzia".

Ti prometto una esclusiva.. se ci saranno novità!

Allora parliamo di oggi. Quali sono gli argomenti?

Il calcio nella rete è, come sai, un appuntamento di un'ora nel quale si viaggia nel calcio di ieri oggi e domani.

Stasera parliamo di "Top allenatori" scelta basata sul loro palmares, sulla personalità, sulla durata, sull'importanza della carriera, seguendo le migliori classifiche fatte negli anni dagli organi competenti, ma anche "Allenatore" come condottiero, con il nostro spazio di ‘filosofia’.

Abbiamo chiesto al filosofo Andrea Tortoreto se il concetto filosofico di condottiero è paragonabile al ruolo dell'allenatore.

E poi grandi allenatori di ieri e oggi raccontati da Darwin Pastorin,

Josè Altafini, Claudio Onofri.

E poi ancora, attualità: come si nutrono i giocatori prima di una partita?

Tre sono gli specialisti in studio per rispondere anche a questa domanda: il prof. Enzo Maria Vingolo, il prof. Dario Perugia (due nomi mai fatti finora, ti anticipo quindi quelli di oggi) grandi perni della trasmissione e la psicoterapeuta Magda Morrone.

Hai detto la scorsa volta che fai un primo bilancio alla fine della puntata, a sangue caldo, poi ne analizzi l'insieme.

È cambiato il tuo voto rispetto la scorsa settimana?

Si! E’ cambiato quello che do al pubblico, è un 10 con lode!

Numeroso e grande pubblico!

Il regalo più bello che potessi ricevere.

Sempre più motivata quindi... e vuoi prenderti una pausa!

Sono sempre più felice, ma la motivazione non aumenta o cambia, ho la conferma che la strada che sto percorrendo è quella giusta e vado avanti arricchendo e migliorando il percorso.

Ricapitolo per i nostri lettori.

Hai parlato di storia, di forma psicofisica dei giocatori, delle attuali modalità di gioco, di Var, di psicologia, di mental coaching, della casualità in una partita, di valore economico del calcio, di filosofia.

Oggi è sesta puntata di sette, credi di aver trattato quasi tutti gli argomenti o ne rimane qualcuno di cui avresti voluto parlare e non hai avuto il tempo?

Alessandra, vedo che ci giri ancora intorno!

Certo sono ancora molti gli argomenti... possiamo dire almeno 34 e il campionato prossimo darà sicuramente spunti.

Ahh!! Ecco lo "sgub" di oggi?

Io non ho detto niente stai facendo tutto tu, ma ti voglio bene!

Prima di salutarci, come di consueto, ricordi dove vedere il programma e l'appuntamento?

Certamente.

Giorno e orario: tutti i lunedì fino al 3 agosto dalle 21.00 alle 22.00.

Visibilità: su Goldtv canale 17 (per il Lazio)

in streaming G oldtv A ntonella Biscardi Inmove Production

In diretta sui miei social fb e Instagram.

Su fb della rete e di inmoveproduction

Anche sul sito infoOggi e Universal Kinesiology

Insomma chi vuole mi trova!

Allora Antonella buona diretta!

Grazie Alessandra per la consueta chiacchierata.

Vi aspetto!

