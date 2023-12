Antonello Talerico e l'Esame di Avvocato a Catanzaro: una decisione in divenire

Le sfide e le sinergie nella scelta della sede per l'esame, come raccontate dal Consigliere del Consiglio Nazionale Forense



Fatto il sopralluogo presso l'ente fiera e valutata la tipologia di interventi, il Comune di Catanzaro ha già comunicato in data 16 ottobre al Presidente della Corte di Appello la disponibilità dei locali. Pare che anche la Provincia di Catanzaro stia acquisendo la disponibilità dell'istituto "E. Fermi" a condizione che venga garantita l'occupazione dei locali solo per tre giorni anziché cinque (per come rappresentato dalla Dirigente).

Spetterà poi alla Corte di Appello decidere. In questi giorni ho avuto modo di interloquire sia con la Presidente Reillo, sia col Sindaco Fiorita che con la Dirigente dell'Istitito "E. Fermi" che ha confermato che il Presidente della Provincia aveva riproposto la soluzione dell'istituto scolastico di sua competenza. Importante era addivenire ad una soluzione a prescindere dai locali o da chi l'avesse individuata. Forse i toni sono stati accesi, ma molto probabilmente sono stati utili per dare una accelerata alla individuazione della sede. Auspico per il futuro maggiori sinergie poiché ciò che più interessa ai cittadini è risolvere le plurime problematiche.

Antonello Talerico

Consigliere Consiglio Nazionale Forense