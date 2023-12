Antonello Talerico lotta per il futuro degli esami di Avvocato a Catanzaro

Il silenzio dell'ente provincia e la speranza di salvare una tradizione storica

Catanzaro rischia di perdere anche gli esami di Avvocato a causa del silenzio dell’Ente Provincia.

La prova scritta per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2023 che si svolgerà giorno 12 dicembre 2023, rischia di perdere la sua sede storica e di celebrarsi presso l’Aula bunker di Lamezia Terme, ciò in quanto il Presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, nonostante le plurime sollecitazioni provenienti dal Presidente della Corte di Appello non ha inteso dare alcun riscontro, neanche informale circa la disponibilità dell’Istituto scolastico presso il quale svolgere gli esami.

La sede idonea che era stata individuata dal Presidente della Corte di Appello, Gabriella Reillo in una consultazione avvenuta con il sottoscritto – nella veste di Consigliere del Cnf e quindi di rappresentante dell’intero Distretto comprensivo dei sette Ordini - era quella dell’Istituto “E. Fermi” di Catanzaro Lido, in grado di contenere i circa 650 candidati che dovranno sottoporsi alla prova per l’esame di abilitazione.

Da quando esistono gli esami di abilitazione per gli Avvocati, la prova si è sempre tenuta nella Città di Catanzaro, quale sede del Distretto della Corte di Appello, che ora rischia a causa della incomprensibile mancata e/o tardiva risposta da parte dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro di perdere anche questa ulteriore e storica competenza.

Speriamo che questa nota pubblica possa – non avendo avuto la possibilità di conferire con il Presidente Mormile nonostante i tentativi di contatto, anche tramite un consigliere provinciale – possa essere utile a sollecitare il Presidente della Provincia a rispondere positivamente al Presidente della Corte di Appello, diversamente credo che sarà grave la responsabilità anche sul piano politico da parte del Presidente Mormile, il quale nonostante le formali ed informali richieste ricevute non ha inteso financo dare alcun riscontro.

Resta inteso che l’Istituto “E.Fermi” unitamente ad altro plesso è sempre stato reso disponibile dalle precedenti Amministrazioni provinciali per sostenere gli esami di Avvocato!

Antonello Talerico

Componente del Consiglio Nazionale Forense (CNF)