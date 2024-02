Trafficante di morte arrestato a Marcellinara con mezzo chilo di Cocaina in auto

Accusato di detenzione ai fini di spaccio, sotto perquisizione dai carabinieri

MARCELLINARA, 27 DIC. - Un trentenne di Catanzaro è stato arrestato dai carabinieri a Marcellinara mentre viaggiava in auto con a bordo mezzo chilo di cocaina. L'uomo è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, che aveva precedenti penali e era già stato sottoposto a misure di prevenzione personale, è stato scoperto con la sostanza stupefacente nascosta all'interno dell'autovettura durante un controllo effettuato dai militari impegnati in un servizio di ordinaria perlustrazione. Successivamente, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, durante la quale è stato trovato in possesso del quantitativo di droga. Quest'ultimo è stato immediatamente sequestrato e sarà analizzato nei laboratori dell'Arma per ulteriori indagini. (Immagine archivio)