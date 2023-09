Arte, sapori e divertimento: tre giorni di eventi animeranno Soverato superiore! Il vicesindaco Emanuele Amoruso presenta le iniziative.

Soverato tutto pronto per la tre giorni di eventi che animerà Soverato superiore. Il vicesindaco Emanuele Amoruso presenta le iniziative.

Tutto pronto per la tre giorni di eventi che animerà il borgo di Soverato superiore. A realizzarla, in collaborazione con il Comune di Soverato, tre associazioni impegnate in un lavoro di riscoperta e valorizzazione del ricco patrimonio della città . “In tutto tre le serate previste per il 28-29-30 luglio- spiega Amoruso- con proposte variegate che mirano a soddisfare i gusti di grandi e piccini.

Si partirà domani, 27 luglio, con la proiezione di “La pietà la più bella ed eccellente” un lavoro dedicato all’opera più importante che custodiamo nella chiesa matrice di Soverato superiore, frutto di una collaborazione con l’associazione “Sirena Ligea”. Il documentario, nato da un soggetto di Ulderico Nisticò che ha visto la partecipazione di Marco Bonini, ospitato per le riprese nella nostra cittadina, si inserisce nell’iniziativa “Antonello Gagini, arti sublimi” che prevede anche la Reading teatrale di Fulvio Calderoni. Appuntamento da non perdere alle 21.30 nella Chiesa Maria SS. Addolorata di Soverato superiore>>. Il vicesindaco presenta poi la prima delle tre serate di “Tra arte saperi e sapori” a cura della compagnia dei “Sognattori”.

“Il 28 luglio- continua Amoruso- sarà la volta della compagnia dei “Sognattori”con una proposta originale che lega il Teatro alle tradizioni enogastronomiche locali. La serata sarà dedicata al pane con sketch e riflessioni sulla calabresità, un momento didattico che spiegherà dal punto di vista antropologico l’importanza del pane in Calabria e la degustazione di ricette semplici e caratteristiche della tradizione”.

La maratona di spettacoli si chiuderà poi con l’evento dedicato ai più piccoli: previsto per il 29 luglio alle 19.00.

“L’ultima giornata che chiuderà le tre serate- conclude Amoruso- è dedicata ai più piccoli. “Bimbi in borgo”realizzerà un vero e proprio parco giochi all’aperto che si prepara ad accogliere bambini da tutto il comprensorio. Tante le iniziative in programma: dal lancio dei braccialetti luminosi, ai giochi all’interno del parco con scivolo e castello, passando per gli intrattenimenti con i clown su monopattino, il truccabimbi, i balli per adulti e bambini, le sculture con i palloncini, i trampolieri, gli spettacoli di magia e con il fuoco, la baby dance, la cascata di bolle e gli spara coriandoli. Ricca anche l’offerta dell’area food con pop corn, zucchero filato e tante prelibatezze. Un evento inserito nel cartellone estivo che ha il duplice obiettivo di animare il borgo di Soverato Superiore e di creare occasioni di svago per i più piccoli. Una proposta che si compone di tante iniziative da non perdere per trascorrere in famiglia un allegro pomeriggio d’estate>>.