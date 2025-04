ARTEVENTO CERVIA 2025 SPECIAL YEAR

Il Festival Internazionale dell'Aquilone festeggia la 45° edizione

3 imperdibili ponti di primavera con 14 giorni di eventi gratuiti sulla spiaggia di Cervia

Aquiloni da tutto il mondo e un ricco programma di

mostre, laboratori, teatro danza, musica e circo contemporaneo

ARTEVENTO torna a Cervia per una primavera indimenticabile. Quest’anno, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo celebra il traguardo della 45° edizione arricchendosi di appuntamenti memorabili ed illustri ospiti italiani ed internazionali attraverso un calendario di eventi che prenderanno il via già a partire dal weekend di Pasqua.

Dal 19 al 21 aprile, il Magazzino del Sale ospiterà la grande mostra “Balance and Harmony” del Maestro indonesiano Kadek Armika, una preview che condurrà poi allo spettacolare volo degli aquiloni, in programma dal 24 aprile al 4 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia.

Insieme all’Indonesia in qualità di Ospite d’Onore, quest’anno sono attesi oltre 200 ospiti in rappresentanza di 50 paesi e 5 continenti, quali artisti, professionisti di fama mondiale ed eccellenti interpreti delle diverse pratiche dell’aquilone che offriranno al pubblico la più completa rassegna di aquiloni d’arte, etnici, storici, “giganti” e sportivi, in volo lungo un chilometro di spiaggia, impreziosita dai suggestivi allestimenti eolici in riva al mare chiamati “Giardini del Vento”.

In occasione di questa importante edizione, il Festival dedica il suo programma agli 80 anni dalla Liberazione con un focus sul tema della resistenza simboleggiato dal papavero – fiore della memoria e dei partigiani – celebrando gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco, i 40 anni dal Premio Speciale per Meriti di Volo a Lucio Dalla per il brano Cervia’s Kites dedicato al festival e i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei attraverso un vasto programma di interventi artistici e testimonianze che si sviluppano in 14 giorni di spettacoli mozzafiato, laboratori per adulti e bambini, voli diurni e 2 voli notturni, musica e mostre.

ALCUNE ANTICIPAZIONI SULLA 45° EDIZIONE

Dal 19 al 21 aprile, al Magazzino del Sale, la manifestazione prenderà il via con la mostra “Balance and Harmony” del Maestro indonesiano Kadek Armika, per la prima volta esposto in Europa. Armika, il più grande artista eolico contemporaneo dell’estremo Oriente, presenterà la completa sintesi del suo lavoro con sculture e installazioni che traggono ispirazione dal mondo vegetale, insieme a documenti video e alle opere più esotiche ispirate ai temi del folklore indonesiano. La mostra sarà accompagnata dai laboratori “Club Kintaro” per grandi e bambini, guidati dallo stesso Kadek Armika, dal giapponese Makoto Ohye, dalla direttrice artistica del festival Caterina Capelli e dalla polacca Alicja Szalska.

Dal 24 al 27 aprile, al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, grazie anche alla preziosa collaborazione di ATER Fondazione, un grande valore aggiunto di questa edizione sarà la straordinaria messa in scena dello spettacolo “L’Uomo Calamita” di una delle compagnie di circo contemporaneo più rinomate a livello internazionale Circo El Grito con la collaborazione di Wu Ming 2. Acclamata da critica e pubblico, la rappresentazione è ritenuta un capolavoro di illusionismo, musica e letteratura che porta il nouveau cirque in teatro trattando il tema della resistenza e raccontando l’assurdità della guerra. Artevento conferma il circo contemporaneo fra gli ingredienti fondamentali della sua poetica, selezionando appositamente questo spettacolo per commemorare non solo gli 80 anni dalla Liberazione, ma anche i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei. L’opera, scritta e interpretata dal regista performer e drammaturgo multidisciplinare Giacomo Costantini, uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, si avvale delle musiche originali eseguite dal vivo da Fabrizio Cirro Baioni e dei testi di Wu Ming 2.

L’Uomo Calamita – Ph. Giulio Paravani

Venerdì 25 aprile, la suggestiva Cerimonia delle Bandiere in spiaggia darà il via alle celebrazioni della Festa della Liberazione. La cerimonia sarà sancita dalla sfilata delle delegazioni ospiti e dall’apertura della bandiera mosaico, composta dalle bandiere delle 128 comunità residenti sul territorio, il tutto al ritmo di musica dal vivo con l’orchestra Associazione Musical Mente di Bergamo. In nome della pace e dell’accoglienza, il festival si colloca all’interno del progetto Immagina in preparazione della Marcia per la Pace PerugiAssisi con la quale la 45esima edizione si concluderà idealmente il 12 Ottobre prossimo.